Pontón promete en Lugo reforzar a Axuda no Fogar con 86 millóns

A portavoz nacional e candidata do BNG á Presidencia da Xunta de Galicia, Ana Pontón, comprometeuse a reforzar o Servizo de Axuda no Fogar (SAF), mediante un incremento do seu financiamento en 86 millóns de euros para mellorar a súa calidade e que chegue a máis familias.

Pontón asumiu este compromiso en Lugo, onde viaxou para presentar a candidatura do BNG por esta provincia, que encabeza Olalla Rodil.

Esta promesa, dixo, enmárcase na súa determinación para liderar un goberno que poña ás persoas no centro e que dea prioridade aos coidados, en particular das persoas maiores, que teñen todo o dereito a unha vellez digna.

Segundo a proposta do BNG, o financiamento que os concellos reciben da Xunta para prestar a atención a domicilio pasaría de 12 a 20 euros por hora, o que permitiría aumentar a calidade do servizo e que este chegase a máis familias, que agora mesmo están en lista de espera por falta de recursos.

O aumento do 66% nos fondos do SAF axudaría ademais a combater a precariedade nos traballos de coidado ás persoas, que maioritariamente soportan as mulleres.

Temos que coidar a quen nos coida, advertiu. Non aceptamos o modelo do PP que, ou ben permite facer negocio co coidado das persoas maiores, ou ben descarga o peso deses coidados sobre as mulleres, afirmou a candidata nacionalista en Lugo.

Fronte ao actual modelo, contrapuxo, para o BNG os coidados pasan por ter servizos públicos de calidade, cunha rede pública sólida e ben financiada, que permita que as persoas maiores poidan estar na súa casa e ben coidadas.

Esta será unha prioridade de país para o goberno que eu presida, garantiu as aspirante para presidir a Xunta.