Pontón promete instaurar en Galicia o ente ferroviario Galtren

A candidata do BNG á Presidencia da Xunta, Ana Pontón, comprometeu este martes un ente ferroviario galego, o Galtren, para impulsar esta infraestrutura, as conexións e as frecuencias, potenciar e mellorar o transporte de mercadorías e vertebrar o interior de Galicia, situando como unha das prioridades a conexión entre Lugo e Santiago de Compostela.

Para explicar as súas propostas neste quinto día de carreira electoral, Pontón, a candidata por Ourense, Noa Presas, e o seu equipo subiron ao tren das 10,20 horas para realizar a viaxe até a cidade das Burgas.

Nesta experiencia en primeira persona tiñan intención de atoparse con eles a cabeza de lista por Lugo, Olalla Rodil, e o seu número dous, o mariñense Dani Castro, pero quedaron tirados en Monforte de Lemos, após unha avaría na liña en Oural, en Sarria (precisamente á beira da casa natal da candidata do BNG) e esperar máis dunha hora, como eles mesmos narraron nas redes sociais. Recolocábaselles en autobús, pero decidiron xa non continuar un traxecto que en coche privado reduciuse á metade.

"Realmente para nós foi efectivamente unha odisea, pero o peor é toda a xente que viña co tren, que chegaba tarde ao traballo e non era a primeira vez que ocorría. Vivimos de primeira man a falta de servizos do transporte do século XXI, do que Lugo non pode quedar illado", manifestou Olalla Rodil, despois de saír, xunto a Dani Castro, ás 9 horas de Lugo e aínda estar en Ourense a sobre as 11 horas coa perspectiva de poder chegar á capital termal pasado o mediodía.

Paralelamente, pouco antes das 10,00 horas, en declaracións aos medios na estación intermodal compostelá, acompañada tamén pola alcaldesa de Santiago e membro da Executiva Nacional, Goretti Sanmartín; a cabeza de lista do BNG manifestou que "exercerá todas as competencias en materia ferroviaria" que ten Galicia para "mellorar o transporte por tren".

A este respecto, situou como primeiro compromiso "crear o ente ferroviario galego" Galtren, como "instrumento para impulsar as conexións ferroviarias e "vertebrar territorialmente o país".

Os nacionalistas galegos apostan por mellorar as frecuencias e os horarios, "corrixir" as deficiencias actuais do servizo e "modernizar" a rede ferroviaria para "abrir un proceso de negociación co Estado". Entre as prioridades, sitúanse a conexión directa entre Lugo e Santiago e o Corredor Atlántico de mercadorías.

"EXERCEREI TODAS AS COMPETENCIAS". Na súa intervención, Pontón salientou que, como "presidenta", exercerá "todas as competencias". "A próxima lexislatura ten que ser a lexislatura do tren", salientou a líder nacionalista quen, baixo esta premisa, debullou as propostas para o transporte ferroviario, o modo "sustentable" polo que aposta "decididamente" para a "mobilidade", tanto para persoas como mercadorías.

O Galtren será o instrumento que permita, explicou, "exercer as competencias" que Galicia ten recoñecidas no Estatuto. O obxectivo é darlle aos galegos "a posibilidade dun tren do século XXI, mellorando as conexións, frecuencias e horarios" e tamén o tren como medio para "articular e vertebrar o territorio conectando vilas e cidades".

Pontón referiuse a que Galicia é "un dos poucos territorios" que non teñen servizo de proximidade e, neste sentido, lembrou que a implantación das proximidades "é un dos acordos alcanzados polo BNG no acordo de investidura", dando prioridade as áreas urbanas máis desenvolvidas, de maneira que haxa tren de proximidade entre A Coruña-Ferrol e Vigo-Pontevedra, cunha poboación que supera as 900.000 persoas.

O BNG quere estender ao "conxunto do país" o tren e avogou por "mellorar as frecuencias e os horarios actuais", dadas as "deficiencias" que sofren os usuarios para o que se comprometeu a abrir unha negociación co Estado co fin de "ampliar" a rede ferroviaria galega.

Unha das prioridades é que todas as cidades estean conectadas con servizos que "permitan ter unha mobilidade rápida" e "suplir a carencia que ten Lugo", dotando á cidade dunha conexión directa con Santiago de Compostela, un asunto que considerou "clave" para a capital lucense pero "tamén para todo o interior do país".

MERCADORÍAS. Para Pontón, o ferrocarril "non só é o medio do futuro para a mobilidade das persoas, senón tamén de mercadorías", polo que tamén será unha prioridade para o BNG o "impulso" do corredor atlántico, unha infraestrutura "fundamental" para incrementar a "competitividade das empresas" e para situar a Galicia nas redes transeuropeas de transporte.

Pontón tamén destacou "estratéxica" a conexión de alta velocidade entre Vigo e O Porto, co "impulso" da construción do saída sur en Vigo e a aprobación dun calendario que permita que esta infraestrutura de "vital importancia" para as relacións entre ambos os lados da raia sexa "realidade" para o ano 2030.

"Este é o meu compromiso, facer da próxima lexislatura a lexislatura do tren en Galicia", remarcou, sobre o que defendeu "impulsar unha axenda ferroviaria galega. "Temos claro que o tren ten que ser o medio por excelencia da mobilidade sustentable, polos seus beneficios para a vertebración interna do país, para garantir unha comunicación rápida e segura entre as cidades e vilas e para combater o cambio climático", salientou.