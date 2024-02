Pontón presenta o seu programa económico aos empresarios para "unha Galicia en grande"

A candidata do BNG á Presidencia da Xunta, Ana Pontón, reuniuse este mércores, a catro días da cita coas urnas, coa directiva da Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), co seu presidente á cabeza, Juan Manuel Vieites, para presentar o seu programa económico que, en síntese, pensa "unha Galicia en grande" e para o "futuro".

Así, a líder nacionalista expuxo unha serie de medidas que pasa un proxecto que aposta pola "innovación" como motor de desenvolvemento, a creación de máis industria e o impulso de sectores produtivos tradicionais, así como pola dotación "eficiente" de chan empresarial e desenvolvemento dun novo modelo enerxético ao servizo de familias e empresas.

Así, explicou que o BNG contempla o plan de fomento da actividade tecnolóxica e industrial para incrementar en oito puntos o peso da industria no PIB e xerar 12.000 novos empregos até 2030. Con iso, quere dar un "impulso" e unha maior capacidade de transformación ao conxunto dos sectores produtivos, non só ao primario, senón tamén para situar a Galicia "en novos sectores como o desenvolvemento das novas tecnoloxías".

Pontón tamén reiterou a "aposta decidido" por unha economía moderna, sustentable e competitiva, que inclúe un Pacto Galego pola Ciencia e a Innovación para destinar o 3 por cento do PIB á ciencia no horizonte temporal 2030, sumando iniciativa pública e privada.

A candidata explicou que o obxectivo deste gran pacto é "converter a economía galega nunha economía do coñecemento", incorporando como "unha das súas claves precisamente a colaboración co tecido económico do país".

Apoio a Pemes

Así mesmo, avanzou as liñas de apoio específico ás pemes, base "fundamental" na xeración de actividade e emprego, co fin de darlle ás ferramentas que precisan para ser "máis innovadoras". "Ou innovamos ou imos quedar atrás e no BNG temos claro que a Galicia do futuro ten que ser unha Galicia innovadora", salientou Pontón, quen tamén apostou por cambiar as políticas desenvolvidas en materia de chan empresarial ao longo dos últimos 15 anos e puxo como exemplo a Plisan: "Non podemos tardar 20 anos en desenvolver chan empresarial".

A candidata do BNG comprometeuse a axilizar a dotación de chan nas áreas máis dinámicas do país e a facelo a prezos "competitivos", o que "considerou esencial á hora de atraer investimentos".

Pontón indicou que en 2009 había unha taxa de investimento superior á media do Estado que se "esborrallou" nos anos da crise e non se recuperou. De igual maneira, avanzou o seu compromiso cos sectores tradicionais da economía, como son a pesca e o agro, para o que o BNG ten previstas medidas como a mobilización de 100.000 hectáreas de terra agraria ou o plan de rexeneración das rías.

Finalmente, o BNG mostrou o seu compromiso co desenvolvemento dun novo modelo enerxético que poña "a riqueza do país ao servizo da sociedade, das familias e das empresas", outra das cuestións "crave" para facer de Galicia un país "máis competitivo" e con "maior calidade de vida".

"Xogámonos o futuro"

Estas propostas foron expostas por Pontón na sede da patronal galega, onde en declaracións aos medios indicou que o vindeiro domingo Galicia "se xoga o futuro dos galegos, a vida das persoas do país e como imos responder aos grandes retos e ás grandes transformacións deste século".

Así, apelou á cidadanía que quere cambio a votar "con ilusión", concentrando o seu apoio no BNG porque "é a alternativa para abrir un tempo novo". "Pídolle aos galegos que voten con ilusión e con confianza porque temos un proxecto para construír unha Galicia en grande, que teña máis emprego, máis industria, que coide o medio ambiente e que desenvolva un modelo enerxético ao servizo do país".

Preguntada polo imposto de sucesións e outras de impostos, Pontón remitiuse ao seu programa electoral. No documento do BNG proponse que o imposto de patrimonio estea bonificado até os 300.000 euros, excluída a vivenda habitual, e dotarase de "maior progresividad" para que se "achegue" de forma proporcional ao "mantemento dos servizos públicos".

A resposta da patronal

Pola súa banda, o presidente da Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), Juan Manuel Vieiteis, incidiu no seu desexo de que haxa "un goberno estable, non radicalizado, que poña propostas encima da mesa" e que as propostas sexan "amigables" co mundo empresarial.

Preguntado por se o programa que puxo encima da mesa Pontón coincidía con iso, respondeu que "a maioría das propostas van na orientación" (amigable) e "outras hai que traballalas e efectivamente pódense (dialogar).

"A maioría das propostas van na orientación e outras temos que traballalas e efectivamente pódense (traballar). Sempre son de consenso e chegar a Sumar e non restar", contestou Vieites, que previamente había devandito "benvido sexa o goberno que veña".

Vieites reuniuse este mércores con Pontón nun encontro no que tamén estivo a integrante da Executiva Nacional e alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín. Esta reunión celebrouse no marco da rolda de contactos coas formacións políticas que acoden ás eleccións (co socialista José Ramón Besteiro foi a final de precampaña e co candidato do PPdeG, Alfonso Rueda, non se concretou data).