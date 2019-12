Pontón presenta máis de 1.200 avais para ser candidata do BNG á Xunta para "liderar o cambio"

A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, presentou este luns os avais para ser candidata á Presidencia da Xunta en 2020. A súa meta, asegurou, é lograr que os próximos comicios permitan "abrir un tempo novo para Galicia" e que o Bloque sexa "capaz de liderar o cambio político".

Acompañada de varias militantes, Pontón presentou na sede do BNG 1.252 avais, "un seis veces os estipulados como mínimo", e agradeceu a "implicación" de todos os que a apoiaron. "Nesta organización hai moita xente que confía en min, no proxecto do BNG e dáme confianza para ser candidata", subliñou.

Neste sentido, asegurou que dá este paso após "unha reflexión colectiva" e que o fai "con ilusión, confianza e responsabilidade", consciente de que hai "un reto moi importante" por diante: "lograr que en 2020 se abra un novo tempo para Galicia e para o BNG".

"Imos ir a por todas. O obxectivo desta candidatura é liderar unha nova etapa na Xunta, ser capaces de liderar o cambio político. Deixar atrás unha década de recortes, precariedade, mentiras e un Goberno de Feijóo que nunca estivo á altura, que non ten un proxecto que ofrecer aos galegos e que deixa Galicia peor que cando chegou", incidiu.

"Imos ir a por todas nas próximas eleccións", insistiu, antes de proclamar que a xente ten "esperanza" en que se abra "un tempo novo" que permita "deixar atrás unha década nefasta" marcada polas políticas do PPdeG.

"EN CONDICIÓNS PARA LIDERAR A ALTERNATIVA"

Pontón remarcou que os nacionalistas asumen "con todas as ganas, ilusión e traballo" o reto de "abrir un tempo novo" cando o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, "decida convocar". "Non teño unha bóla de cristal (para adiviñar cando o fará), pero atoparanos cos deberes feitos e con todas as ganas", aseverou.

E é que, ao seu modo de ver, Galicia merécese "un futuro diferente" que aposte "pola súa lingua e a súa cultura", que defenda "unha sanidade que o PP pon contra as cordas" e que conte "con máis democracia, liberdade e dereitos".

Nesta conxuntura, defendeu, "con humildade, pero sobre todo con realismo", que o BNG está "en condicións" de poder "liderar a alternativa". "Temos unha situación que nos permite poder enfrontar con garantías estas novas eleccións", remarcou, antes de aludir á "renovación" da dirección da organización, á que sumaron " moitos galegos".

"Iso ten un reflexo no incremento do apoio social", reivindicou Pontón, antes de subliñar, rodeada das militantes que lle acompañaron, que no "novo futuro de Galicia" tamén é preciso que as mulleres sexan "decisivas".

CRÍTICAS DE FEIJÓO: "DÁME A RISA"

En canto ás críticas vertidas por Feijóo cara á organización, asegurou que "hai que empezar a tomarse a chiste" as súas declaracións de cada fin de semana. "Dáme a risa", insistiu en relación á afirmación do líder do PPdeG de que o BNG "leva 40 anos coa mesma carraca", e lembrou que Feijóo provén dun partido que, entre outras cuestións, "se alía coa extrema dereita máis carca" que quere "volver á caverna".

"Dun partido que está en contra de que as mulleres decidan sobre o seu propio corpo, e das dereitos liberdades sexuais", engadiu, antes de concluír que é preciso "tomarse a chiste a un Feijóo cada vez máis desnortado" e preocupado polo BNG no canto de atender a problemas como os que afectan á sanidade ou a "crise industrial".

"Que non lle guste o BNG é unha boa noticia; canto máis BNG, menos PP, imos ser a clave para que en 2020 deixemos atrás esta etapa negra das políticas da dereita en Galicia", resolveu.