Pontón pregúntase se o Goberno se apoiará "nunha pata do trifachito"

A portavoz do BNG no Parlamento galego, Ana Pontón, indicou este xoves que o Goberno español se xoga o seu futuro cos Orzamentos e que "PSOE e UP deben decidir se se apoian ou non nunha das patas do trifachito para aprobalos" ou ben recuperan os apoios que fixeron que gobernen.

En declaracións a Catalunya Ràdio, a portavoz do BNG no Parlamento galego ha expresado as súas dúbidas sobre a posibilidade de que os Orzamentos Xerais do Estado poidan saír adiante, aínda que serán estes, subliñou, os que determinarán "a continuidade da lexislatura".

Ana Pontón pediu, neste sentido, ao PSOE e a UP que elixan entre maioría conformada polos partidos que facilitaron a investidura de Pedro Sánchez, ou ter o apoio de Cidadáns (Cs), que "é unha das patas do 'trifachito'".

En sentido análogo sobre esta mesma cuestión, a portavoz de EH Bildu no Parlamento vasco, Maddalen Iriarte, afirmou noutra entrevista na mesma emisora, que "tanto o PSOE como Podemos deberían ter claro quen son os partidos que os puxeron no Goberno". Agora ben, admitiu, volver apoiarse neles implica "ter que cumprir cos acordos que adquiriron con estes partidos" e "na medida en que o Goberno de Pedro Sánchez queira cumprilos ou non, as cousas seguirán adiante".