Pontón chama á militancia a conquistar "a maioría social" para lograr a Xunta

A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, que será reelixida este domingo por terceira vez a líder da formación, pediu á militancia, no arranque da XVII Asemblea Nacional, saír do plenario co obxectivo de conquistar "a maioría social", un paso que a dirixente considera crucial para pasar de "liderar a oposición a liderar Galicia" en 2024. A candidatura que encabeza Pontón conta con outros 49 nomes, entre os que se atopan os lucenses Olalla Rodil, de 17, e Rubén Arroxo, de 24.

A militancia nacionalista volveu á cidade onde se fundou e na que Pontón foi elixida portavoz nacional por primeira vez en 2016 para celebrar o plenario que culmina este novo proceso interno, do que sairá unha estratexia política centrada na "oportunidade histórica" que, proclamou Pontón, ten o BNG para alcanzar "a Presidencia da Xunta" nas próximas autonómicas.

Pontón avisou de que "agora" o "obxectivo" é chegar "á maioría social, a máis sectores da cidadanía". Neste punto, a dirixente nacionalista afirmou que o BNG "sempre tivo vocación maioritaria". "E neste momento estamos en condicións de conseguilo", proclamou.

A portavoz nacional do BNG, que tivo nas súas primeiras palabras un recordo para militantes destacados da formación e especialmente para Bautista Álvarez —uno dos fundadores da UPG, formación integrada no Bloque e na que ela mesma milita—, asegurou que o BNG chegou a este punto sen renunciar aos seus "principios" e agora é o momento, engadiu, de "ensanchar a base social" e afianzarse nas municipais para seguir "fortalecendo" a formación.

"Se non, todos o avances serán con pés de barro", asegurou Pontón, quen tamén marcou, como así tamén o recollen os documentos políticos que a formación trae a este plenario, o obxectivo de lograr máis representación en Europa —en que comparten escano rotatorio— e no Congreso, actualmente cun deputado, Néstor Rego.

"Estes son os retos que colectivamente temos que lograr, un proxecto gañador para que Galicia gañe. E vós, a militancia, sodes os grandes protagonistas. A fortaleza do BNG non está nunha persona ou grupo de persoas, senón na acción colectiva, na unidade", salientou.

Pontón lembrou o proceso de "resistencia, reorganización e remontada" do BNG. Neste camiño, afirmou, a militancia "tivo que axustar a táctica e a mensaxe": "Fixémolo todos a un tempo". "Que orgullo ser do BNG!", proclamou.

AFILIACIÓN. Pontón apelou a "ensanchar" a base do BNG e, de feito, asegurou que este mesmo domingo quen queira poderá afiliarse á formación nacionalista. "Liderar o goberno de Galicia e facer historia cunha Presidencia nacionalista", fixou Pontón para esta asemblea que é "un paso no camiño".

Na súa intervención, non pasou por alto o "diferente ambiente" desta asemblea fronte á do ano 2016, na que se proclamou por primeira vez portavoz nacional, e a do 2017. "Lembrades?", preguntou, para responder que pese ao "escepticismo" e aos que citaban á formación "en pretérito", hoxe o BNG "é a segunda forza política de Galicia".

Tamén se referiu, no seu discurso inaugural, ás "decisións valentes" que tivo que tomar a organización. Tamén "decisións audaces" e destacou que a formación "soubo ler o momento e interpretar o que estaba a pasar". Por iso, agora "o obxectivo é a maioría social" e chegar "a máis sectores". Nos seus documentos políticos fíxanse non só no tecido asociativo e distintos movementos sociais, senón tamén en colectivos como os autónomos e pequenos empresarios, nunha mensaxe renovada da formación.

A líder nacionalista tamén advertiu de que "ningunha forza política pode avanzar se cae na rutina e o conformismo" e, nestas razóns, tamén enmarcou a súa reflexión persoal. "Deixarse levar pola compracencia sería un erro maiúsculo e un lastre, posiblemente, para o obxectivo que temos por diante", explicou á militancia sobre a súa actuación persoal. Ademais, a dirixente nacionalista remarcou que o BNG "é leal a Galicia", en contraposición a outras formacións políticas —dixo—. Gañar a Xunta, engadiu, para que o BNG "lidere" a Galicia, "espremendo o Estatuto" e "conseguindo todas as ferramentas que permitan dar unha mellor vida aos galegos".

UNS 3.000 MILITANTES. A asemblea, que ten previsto reunir a uns 3.000 militantes e a 27 delegacións internacionais —entre territorios do Estado e de fóra—, arrincou co saúdo de Francisco Jorquera, concelleiro da Coruña como anfitrión da asemblea, e o público en pé para cantar o Himno galego.

O Bloque sairá deste plenario cun protocolo de actuación para previr violencias machistas no seo da organización, que poderán chegar a sancións —as recollidas estatutariamente xa, inclusive a expulsión da organización— se así o determina a comisión de garantías.

Á marxe da elaboración deste protocolo, que se integra nas bases organizativas, o BNG proponse "favorecer unha maior participación das mulleres" na política. Tamén quere fomentar o impulso de liderados e fomentar a participación de base e sinala que "é urxente afrontar con maior constancia e seguimento a análise das circunstancias que afectan á participación das mulleres e arbitrar medidas".

Nos obxectivos políticos da organización "feminista e verde", como se define, o BNG, que tamén se marca unha substitución xeracional ordenado, proponse conseguir máis gobernos municipais e deseñar propostas "verificables" se goberna a Xunta, a cal é un fin a alcanzar claramente marcado nos seus documentos.

Non en balde, este 7 de novembro é a data marcada polo BNG para arrincar un novo "ciclo" na formación, que eliminará o límite de tres mandatos para permanecer nun cargo institucional ou orgánico.

PROGRAMA DA ASEMBLEA. Após o discurso da portavoz nacional, ao longo da xornada, debaterase o informe do Consello Nacional, o debate das emendas e poderanse presentar propostas de resolución da asemblea, como é habitual, até o medidodía. Xa na xornada de tarde votaranse o global dos documentos —informe e documento político— e a candidatura, que encabeza Ana Pontón.

Após a proclamación dos resultados e a presentación da dirección renovada, terá lugar clausúraa, sobre as 19,00 horas, na que se lerán as propostas de resolución e haberá unha intervención final da portavoz nacional.