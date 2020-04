Pontón pide a Feijóo "non ir a rebufo" de Euskadi e Gómez-Reino ve "irresponsable" abrir o debate

A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, sinalou que as eleccións autonómicas "só deben celebrarse cando existan todas as garantías sanitarias". "Nin un minuto antes, nin un minuto despois", advertiu, de igual modo, a dirixente nacionalista, que pediu ao presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que non vaia "a rebufo" de País Vasco.

O lehendakari, Iñigo Urkullu, manifestou este venres que é necesario un parlamento vasco plenamente constituído -está en funcións como o galego- e que, por iso, baralla o mes de xullo para a celebración dos comicios, ante a previsión dun rebrote do covid-19 no outono, cando finalizaría definitivamente a lexislatura, do mesmo xeito que en Galicia.

"En relación a unha posible data electoral, quixese destacar que o BNG foi o primeiro en aprazar a celebración das eleccións, porque no medio dunha pandemia, o único, insisto, o único importante é a saúde das persoas. E hoxe pensamos o mesmo", salientou Pontón.

Pola súa banda, o portavoz da coalición Galicia En Común-Anova Mareas, Antón Gómez-Reino, considerou "irresponsable" que se abra un debate sobre a convocatoria para o verán das eleccións suspendidas en Galicia e Euskadi mentres "morren centenares de persoas todos os días e a poboación está confinada".

En declaracións aos medios este venres, Gómez-Reino manifestou que non ve conveniente pensar nas eleccións nestes momentos.



"Con todos os respectos ao señor Urkullu, expor agora ese tema parécenos irresponsable. Están a morrer centenares de persoas todos os días e a poboación está confinada", aseverou o deputado no Congreso por Unidas Podemos.