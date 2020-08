Pontón pide ao Goberno que "deixe de amparar a suposta corrupción da Casa Real"

A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, pediu ao Goberno do PSOE e de Podemos que "deixe de amparar esa suposta corrupción da Casa Real" e "traballe pola transparencia" e por que "se cumpra un principio básico en democracia, que é que a quen comete un delito teñen que xulgalo os tribunais".

Así o manifestou nunha reunión telemática co vicepresidente catalán e coordinador de ERC, Pere Aragonés; a líder de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, e a coportavoz de MÉS per Mallorca, Neus Truyol.

Coa saída do Rei emérito de España, dixo Pontón, "hai un intento de salvar á Monarquía", pero está a ser "un intento errado". "Cremos que hai unha maioría de cidadáns que están a ver con absoluta indignación o que está a ocorrer", sinalou e tachou de "vergoñosa" a "operación fuxida" en pleno mes de agosto, que "relata que no Estado español non hai interese pola transparencia, senón pola opacidade".

"A calquera persona na situación xudicial de Juan Carlos non se lle permitiría saír de España", agregou e considerou que isto "pon máis focos sobre a opacidade que rodea á Casa Real" e fai que teña "máis sentido que nunca" unha comisión de investigación no Congreso.

Reiterou que o BNG seguirá "cuestionando a existencia da Monarquía e denunciando a súa corrupción"

A líder da formación nacionalista afirmou que "é evidente" que hai "moitos pozos negros dunha Transición que foi un pacto co Franquismo". Para "abrir" tales pozos hai que "cuestionar a Monarquía" pero tamén "recoñecer o carácter plurinacional do Estado español" e defender a democracia. "E democracia significa que non pode haber unha institución do Estado que é hereditaria", defendeu.

A Monarquía, proseguiu, é "unha institución anacrónica e antidemocrática que, ademais, no Estado español non deixa de ser un residuo do Franquismo". "A impunidade que rodea á coroa simboliza a impunidade do Franquismo", sostivo e considerou "incompatible coa democracia" a existencia do delito de inxurias á Coroa.

Precisamente, referiuse á decisión da Audiencia Nacional de arquivar as dilixencias contra ela, Pere Aragonès e Teresa Rodríguez por inxurias á Coroa e criticou non recibir "ningún tipo de comunicación oficial" e ter recibido a información pola prensa.

Neste sentido, reiterou que o BNG seguirá "cuestionando a existencia da Monarquía e denunciando a súa corrupción" e avisou de que a "extrema dereita" non os vai a "amedrentar". "Non imos permitir que nos tapen a boca nin que nos tapen os ollos ante a tremenda corrupción que estamos a ver ao redor da Casa Real", concluiu.