Pontón mostra o seu apoio a ERC e pide aos cataláns dar unha "lección de dignidade" ao Estado

, manifestou este domingo o seu apoio anas eleccións do 14 de febreiro e pediu aos cataláns dar unha "lección de dignidade" ao Estado e trasladar a Cataluña os bos resultados que obtivo a súa formación nos comicios galegos de xullo.En videoconferencia no acto central de campaña no, defendeu que nas eleccións galegas demostrouse ae cre que "esa sonda tamén se vai a sentir con forza" o 14 de febreiro en Cataluña. "O 14 de febreiro tedes que dar unha resposta contundente aos que tentan usar esta pandemia para torcer a nosa vontade. Non poden saírse de rositas", reivindicou.Pontón sinalou que, de dignidade e de derrotar aos que cren que poden encarcerar ou exiliar a vontade dun pobo de ser libre".Tamén sostivo que o centralismo é o principal problema no Estado e que oé a única oportunidade "para avanzar na democracia, a liberdade e en dereitos".