Pontón e Miranda mostran o seu apoio a Junqueras nun encontro no cárcere

A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón e a eurodeputada Ana Miranda reuníronse este luns co líder de ERC Oriol Junqueras na prisión de Lledoners.

"Desde o BNG queremos trasmitir a nosa solidariedade non só con eles senón tamén coas súas familias e a todas as persoas que están defendendo un dereito democrático como é o dereito a decidir", declarou a líder nacionalista nun vídeo publicado no Twitter do BNG.

.@anaponton e @anamirandapaz piden desde Lledoners o fin do estado de excepción antidemocático que viven os presos e as presas políticas catalás e se aposte polo diálogo para solucionar un problema exclusivamente político. pic.twitter.com/SQyP9tN2Oh 5 de novembro de 2018

"En termos democráticos é moi preocupante todo o que está pasando. Hai persoas que están sendo perseguidas pola defensa das súas ideas", apuntou Pontón, que avoga por "poñer fin a este estado de excepción antidemocrática e buscar unha saída dialogada para un debate que é netamente político".

A portavoz nacional do BNG afirma que "en política non se pode criminalizar a quen pensa diferente". Neste senso, insta a "todas as persoas que cremos realmente na democracia" a "xuntar as nosas voces para reclamar que se poña punto e final a tanta inxustiza". E conclúe: "as persoas que están dentro desta cárcere non van ser xulgadas porque hai unha sentencia que xa está escrita antes de que empece este xuízo".