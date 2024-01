Pontón: "A min ninguén me pode pór límites ao defender intereses galegos; non desde Madrid"

"Turismo electoral". Así definió la portavoz nacional del BNG y candidata a la presidencia de la Xunta, Ana Pontón, el desembarco este fin de semana en Galicia de líderes y dirigentes del PSOE y el PP para participar en la convención que reunió en A Coruña a la plana mayor del socialismo y en la interparlamentaria que los populares celebraron en Ourense.

La nacionalista calificó ambos cónclaves de "desfile de cargos madrileños" por la comunidad, convertida en epicentro de la política no solo gallega sino también nacional a un mes escaso para las autonómicas. "É un síntoma do que nos xogamos nestas eleccións, porque hai quen quere facer delas un escenario máis da política madrileña", afirmó la de Sarria.

En una entrevista en RNE Galicia, defendió que los comicios del 18 de febrero "son para falar de Galicia, dos galegos e galegas, e do que nos estamos a xogar".

La líder del Bloque observa que "hai xente que está cansa de que a política se vexa desde Madrid e por iso están mirando ao BNG".

A los votantes les ofreció un "proxecto de futuro" y les recordó que "moito do que poidamos cambiar neste país tamén pasa por ter as mans libres para poder defender os intereses da maioría social".

En su caso, puso en valor no depender de una formación con sucursal en la capital o intereses más allá de la comunidad: "A min ninguén me pode poñer límites á hora de defender os intereses de Galicia, non desde Madrid nin desde un consello de administración", espetó.

La portavoz nacional del BNG, que centró este domingo su agenda en participar en la manifestación en defensa del futuro del mar convocada a raíz del vertido de pellets, se refirió también al acto en el que su partido y Anova escenificaron el pasado fin de semana el reencuentro del nacionalismo gallego con un acuerdo para concentrar el voto en la papeleta nacionalista el 18 de febrero.

"Anova soubo ler o que está pasando na sociedade. Estamos ante unhas eleccións históricas que teñen que ser de cambio de ciclo e a forza que pode liderar ese cambio é o BNG", proclamó.