Alberto Núñez Feijóo y Ana Pontón protagonizaron un tenso enfrentamiento dialéctico este miércoles en O Hórreo, tras el que la portavoz del BNG acusó al presidente de la Xunta de "destilar un machismo repugnante".

Todo surgió a raíz de las constantes preguntas de la oposición a Feijóo sobre su futuro, ahora que es el principal candidato a suceder a Mariano Rajoy como presidente del PP. "La pregunta no es cuándo se va a Madrid sino cuándo va a dimitir por estos casos y cuándo va a convocar elecciones", le espetó en un momento dado Luis Villares. Y Feijóo le replicó que unos comicios no le favorecerían puesto que entonces el líder de En Marea "no sería candidato a nada", debido a su cuestionado liderazgo.

"Me parecía que la señora Pontón estaba muy necesitada, pero usted aún está más", dijo, acto seguido, el presidente al líder de la oposición, entre las críticas de la propia aludida, Ana Pontón, que tildó de machista esta afirmación. El presidente de la Xunta la retiró inmediatamente pero la líder del BNG mostró igualmente su indignación en Twitter.