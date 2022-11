Pontón y la líder del Sinn Fein se marcan en Irlanda el "reto" de gobernar en 2024

Las líderes del BNG y del Sinn Féin, Ana Pontón y Mary Lou McDonald, mantuvieron este viernes un encuentro en Dublín, capital de Irlanda, en el que coincidieron en la necesidad de una "saída social" de la crisis, en la que no "paguen" como perjudicados los pensionistas, las familias y las pequeñas empresas. Para lograrlo, ambas se fijaron el "reto común" de gobernar en 2024.

Así, la dirigente del Bloque, que continúa con su senda de encuentros internacionales para forjar lazos, hizo un balance de la reunión, en la que, dijo, coincidieron en que tanto en Galicia como en Irlanda son "imprescindibles" gobiernos "valientes" y liderados por "fuerzas que velan por los intereses de la mayoría social", como las que ambas representan.

La de Sarria señaló que ambas optan por "antepor ás persoas aos lobbies económicos" y "preservar unhas condicións laborais dignas e reforzar servizos públicos e de protección social". Al hilo de lo anterior, las dos políticas están de acuerdo en que "as persoas deben estar por encima das multinacionais, que claramente queren marcar a axenda para seguir incrementando os seus beneficios".

La líder nacionalista indicó que, asimismo, analizaron las perspectivas políticas de ambas organizaciones, que por primera vez en su historia están lideradas por mujeres, "liderados femininos, feministas, inclusivos e con capacidade de diálogo e negociación".

"COLABORAR NO FUTURO"

Pontón concluyó que "foi unha toma de contacto moi importante entre ambas as formacións políticas, que teñen moito en común e que van seguir colaborando no futuro ". "Thanks for your empathy", le dedicó luego la sarriana en Twitter a su interlocutora irlandesa.