Pontón lanza a "iniciativa Bóveda" para un concerto económico de Galicia

A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, lanzou este martes, coincidindo co Día da Galiza Mártir e as conmemoracións a Alexandre Bóveda, unha iniciativa homónima ao intelectual galeguista co obxectivo dun novo modelo de financiamento para Galicia, que debe pasar, a xuízo dos nacionalistas, por un concerto económico. Ademais, pediu crear unha comisión no Parlamento de Galicia para abordar esta cuestión.

En rolda de prensa antes de participar nos actos organizados polo Concello de Poio, municipio no que foi fusilado após ser condenado á morte polo franquismo, Pontón reivindicou a súa figura e a de todos os homes e mulleres que "como el, sufriron a persecución e o asasinato do fascismo español".

Neste sentido, pediu recoñecer o 17 de agosto como o Día da Galiza Mártir e institucionalizar as celebracións desta xornada, así como estender o coñecemento da figura de Bóveda e anular todos os xuízos sumarísimos contra o seu persona baixo a premisa de que "a mellor vacúa é coñecer a historia".

"Esta xeración non foi derrotada, senón que vive en nós", subliñou Pontón, quen dixo que vive no "nacionalismo forte" do BNG, que "é alternativa ao PP" e que mantén o seu obxectivo de "unha Galicia viva e próspera".

INICIATIVA. Na súa explicación, Pontón explicou que a "iniciativa Bóveda" busca dar a Galicia "soberanía fiscal", un debate que está "de plena actualidade", polo que é "grave" que a comunidade galega non estea dentro del, algo que observa e atribúe ao presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo.

Neste sentido, acusou a Feijóo de "estar a secuestrar os intereses de Galicia só para ser fiel á estratexia centralista" do seu partido, o cal é "grave" á hora da repartición dos fondos Next Generation ou para contar con diñeiro para educación ou sanidade pública e atender "os intereses do noso país".

Pontón incidiu en que o financiamento é "un mal negocio" para Galicia, que segundo dixo en referencia aos últimos datos dispoñibles (2018), achega máis de 13.000 millóns e recibe 8.000 millóns, polo que o saldo é positivo en 4.000 millóns de euros a favor do Estado.

Pontón, que insiste na "negociación nefasta" por parte da Xunta sobre o actual sistema de financiamento, advirte de que Galicia perdeu 9.000 millóns de euros en relación ao modelo anterior e remarcou que é "importante" ter a "chave do diñeiro" en Galicia e non en Madrid.

"Queremos máis recursos para a sanidade, para educación, para coidar o medio ambiente e para poder afrontar os retos que ten Galicia neste momento", aseverou a líder nacionalista, quen tamén se referiu aos Next Generation, que "deixan a Galicia outra vez" fose d nunha posición vantaxosa.

Por iso, apuntou que "a mellor alternativa é un concerto económico que permita usar a riqueza de país entre a cidadanía" e que se basea en catro puntos.

Así, Galicia ten que ter "plena capacidade normativa e responsabilidade fiscal de todos os impostos"; unha axencia tributaria propia, que recade impostos e loite contra a fraude; a plena asunción do financiamento local; e unha cota co Estado, que tamén supoña negociar unha redistribución da riqueza para que poida haber unha "redución das diferenzas de servizos e infraestruturas entre as nacións e territorios do Estado".

Pontón remarcou que se trata dun "debate crave para o futuro de Galicia" e reclamou ao PP que "deixe de secuestrar a Xunta e póñase a traballar para defender os intereses de Galicia". Neste sentido, pediu crear unha comisión para avanzar no novo modelo de financiamento e que se convoque a comisión bilateral Xunta-Estado para "pór por diante os intereses" dos galegos.

"SALDAR A DÉBEDA". Volvendo á figura de Bóveda, Pontón reclamou "saldar a débeda democrática" con el e a súa xeración, o cal pasa por "rehabilitar a figura a través da anulación do xuízo sumarísimo e todas as sentenzas, expedientes e sancións ditadas contra cidadáns galegos" por motivos políticos, de raza ou diversidade sexual.

Tamén implica, dixo, institucionalizar o 17 de agosto como Día da Galiza Mártir e "divulgar a figura e pensamento" desde as administracións públicas, para o que pide que a Xunta faga unha programación de actividades anuais e homenaxe que permita o seu coñecemento. "É unha vergoña democrática que 85 anos despois a súa figura non se rehabilitou por esa sentenza inxusta", apuntou.