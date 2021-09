Pontón insta a Sánchez a "dejar de vetar a Galicia"

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha instado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a "dejar de vetar a Galicia" y a negociar con su formación los Presupuestos Generales del Estado de 2022: "Será bueno para Galicia y para frenar la involución democrática que se puede producir de la mano de la derecha".

En una entrevista concedida a Radio Nacional (RNE) recogida por Europa Press, la líder del Bloque ha lamentado que Sánchez "no está cumpliendo" el acuerdo firmado con los nacionalistas gallegos. Aunque sí "hay avances" como las rebajas de los peajes de la AP-9 y la regeneración de la ría coruñesa de O Burgo, ha insistido en que todavía "hay muchos otros asuntos" en los que el Gobierno "tiene que cumplir".

Precisamente, con respecto a la Autopista del Atlántico y a la transferencia que está en trámite en el Congreso, Pontón se ha mostrado "muy preocupada" después de la enmienda que el propio PSOE presentó para ceder a la Xunta tan solo la gestión y no la titularidad.

Pero también ha afeado al PP y al presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, que en 12 años "no fue capaz de incrementar las competencias de Galicia", ni siquiera de aquellas que recoge el Estatuto de Autonomía, que "es pequeño pero que ni tan siquiera se están reclamando".

Tras una semana en la que los nacionalistas se volvieron a quedar solos en el Parlamento autonómico para reclamar una tarifa de la luz propia gallega --un asunto que ha provocado que la CIG convocase para este domingo movilizaciones en una veintena de municipios--, la portavoz nacional del BNG ha lamentado que tanto PP como PSdeG estén defendiendo "los intereses de ese 'lobby' eléctrico" que está "estafando" en la factura.

"La mayoría de personas que vivimos en Galicia vemos que tenemos nuestros ríos llenos de embalses, los montes llenos de molinos. No entendemos cómo no nos podemos beneficiar de esa riqueza eléctrica", ha recalcado.

"Nosotros decimos que es de sentido común que tengamos una tarifa más barata para compensar los costes sociales y medioambientales y porque es mucho menos costoso suministrar energía allí donde se produce que a cientos de kilómetros", ha explicado a continuación.

De todo esto deduce Pontón que ni PP ni PSOE están pensando "en cómo defender a Galicia". A su juicio, los populares están "pensando en cómo defender a Pablo Casado" y los socialistas "en cómo defender a Pedro Sánchez".

"Los gallegos necesitan una fuerza política que, con independencia de quién gobierne en Madrid, defienda los intereses de Galicia. (...) Si tuviésemos un grupo fuerte (en las Cortes), los intereses de Galicia estarían mucho mejor garantizados", ha asegurado.

SANIDAD Y CRISIS INDUSTRIAL. Por otra parte, la líder de la oposición ha criticado la gestión sanitaria de Feijóo durante los últimos 12 años, cuyas "consecuencias" se vieron durante la pandemia. Frente a ello, ha apelado a un "nuevo modelo" para la Atención Primaria a través de un "plan de choque" de 200 millones de euros.

Asimismo, ha lamentado que, ante la crisis industrial de Galicia, el presidente de la Xunta esté "tan entregado a esa estrategia de confrontación" de Pablo Casado con el Gobierno de España y "no mueva un dedo", sino que "solo busca culpables".

Esto podría hacer que Galicia perdiese la "oportunidad" de los fondos Next Generation, que "no son una panacea" pero sí son "los únicos fondos extraordinarios" para enfrentar la recesión.

Al respecto, ha abogado por que este instrumento se emplee "para reforzar los servicios públicos, para apostar por la innovación, para poner en marcha un país que produzca de manera sostenible y que esto llegue a la pequeña y mediana empresa y a rescatar a los sectores que lo pasan mal".

Y es que, según ha advertido la portavoz nacional del Bloque, existe el riesgo de "salvar a las multinacionales", que sería cometer "el mismo error que en 2018", cuando "se salvó a la banca a costa de la mayoría social".

PROCESO DE REFLEXIÓN. Ana Pontón todavía se encuentra en un período de reflexión personal, según anunció a finales de agosto, para decidir si revalida el liderazgo del BNG en la próxima Asemblea Nacional, prevista para el 7 de noviembre.

"Es la forma que yo tengo de entender la vida y la política", ha explicado en la entrevista con RNE, ya que la formación frentista, una vez convertida en primera fuerza de la oposición gallega, abre ahora "un nuevo ciclo" en el que ve "necesario hacer ese proceso de reflexión que es individual".

Se trata de una deliberación "que quiero compartir con personas no solo del entorno del BNG, sino también alrededor de nuestra organización para valorar bien si soy la persona idónea para enfrentar el reto tan importante que tiene el nacionalismo, que no es otro que optar a la Presidencia de la Xunta dentro de tres años", ha justificado Pontón, quien no tiene "actuar por la inercia" ni "dar nada por hecho".

A partir de esa Asemblea Nacional del 7 de noviembre, le gustaría que "la primera prioridad" del BNG fuese llegar al Gobierno gallego para que haya "un cambio en el país". Para ello, considera que la fórmula pasa por "reconectar con muchos sectores" y trabajar "pensando que lo importante es que Galicia avance".

Preguntada sobre si intentará que aquellas personas que hace años decidieron abandonar el Bloque, Ana Pontón ha rechazado "estar con el retrovisor mirando hacia el pasado", ya que prefiere hablar de lo que queda por "construir".

"Tenemos que trabajar para atraer a todos los gallegos que llevan a Galicia en la cabeza y en el corazón, y sobre todo que comparten con nosotros que el rumbo al que está conduciendo la derecha y el centralismo a este país es letal", ha señalado, insistiendo además en la necesidad de "ampliar la base social" del BNG.