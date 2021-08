Pontón insta en Poio a Feijóo a soltar o "ganchete do lobby eléctrico"

A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, instou ao presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo a soltar "o ganchete do lobby eléctrico" e porse "ao lado dos intereses de Galicia" e impulsar iniciativas que permita facer fronte á "estafa" da factura da luz.

Nun acto en Poio (Pontevedra), Pontón denunciou que "a factura da luz é unha estafa "legalizada no Boletín Oficial do Estado" e asegurou que é "infumable" que a resposta do Goberno español "que se di progresista" limítese a dicir "que as eléctricas ten pouca empatía social".

A líder dos nacionalistas galegos lembrou ao Executivo que preside Pedro Sánchez "que é a súa responsabilidade frear esta escalada" dos prezos da enerxía, polo que lle pediu que cambie a lexislación "que fixo o Partido Popular a medida dos intereses do lobby enerxético".

Na súa intervención, advertiu de que o incremento da factura eléctrica esta "afogando" ás familias e a moitos sectores e está "a pór en risco a recuperación económica nun momento clave". Ademais, dixo que "esta estafa en Galicia é dobre" xa que, segundo explicou, a comunidade é "altamente produtora de enerxía eléctrica" e non ten "ningún tipo de beneficio por unha riqueza colectiva", unha actuación que cualificou de "espolio".

A portavoz nacional do BNG insistiu en que a Galicia se lle "penaliza" no canto de ter compensación polos custos ambientais que supón a xeración de enerxía eléctrica por pediuno unha "resposta" por parte da Xunta.

O Bloque pretende implantar unha tarifa eléctrica galega para abaratar o custo da enerxía nesta autonomía, pór en marcha unha compañía pública galega que recupere para o ámbito público as concesións que vaian caducando, e tamén "impulsar desde Galicia unha reforma da lei eléctrica para que acabemos con eses beneficios caídos do ceo"