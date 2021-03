O ronsel do Día Internacional da Muller e das protestas deste 8 de marzo deixouse sentir na Cámara, onde a líder do BNG, Ana Pontón, e o presidente galego, Alberto Núñez Feijóo, contrapuxeron datos e posturas en relación á igualdade, e ás súas respectivas posturas políticas sobre as manifestacións feministas que percorreron as rúas da comunidade.

Así, Pontón arrincou a súa intervención cunha mensaxe de agradecemento ao feminismo galego pola mensaxe de "reivindicación e responsabilidade" que, baixo o seu punto de vista, lanzaron na pasada xornada nas rúas. Ao tempo, alertou da "involución" na igualdade, por exemplo, no ámbito laboral, e puxo as súas propostas sobre a mesa, empezando por un plan de emprego feminino.

E a continuación criticou aos populares e ao goberno de Feijóo. "Non imos esquecer que a súa gran contribución foi usar a figura de Emilio Pardo Bazán para branquear o franquismo", advertiu Pontón, quen tamén acusou aos populares de "cuestionar" o dereito das mulleres a manifestarse e de "pactar coa ultradereita", en alusión a Vox, que "chama feminazis" ás mulleres "que defenden o dereito a ser iguais".

Feijóo, quen arrincou a súa réplica, cunhas palabras de recordo ás vítimas mortais da violencia machista en Galicia desde 2009, lamentou o ton de Pontón, acusou ao BNG de "patrimonializar" a igualdade e reivindicou a "contribución" do PPdeG "en 30 anos". A modo de exemplo, aludiu á aprobación do primeiro plan de igualdade e, en 2004, da primeira lei de igualdade autonómica.

De feito, lembrou que Pontón "xa estaba na Cámara" cando dita norma aprobouse e acusouna de "faltar ao respecto" ás súas compañeiras de PSOE e PP ao reivindicar que "só o Bloque" defende a igualdade. Así mesmo, advertiu de que se a el non o apoiase un gran número de mulleres, non estaría a falar "como presidente da Xunta" no Pazo do Hórreo.

"DEIXAR DE CONFRONTAR". Ademais, tachou de "indecencia" afirmar que o seu goberno "estaba en contra de que, cumprindo os criterios sanitarios, se concentrasen, manifestasen ou fixesen actos institucionais".

"Unha indecencia impropia dunha muller que vén aquí dicindo que representa ás mulleres", apostilou, á vez que instou ao Bloque a "deixar de confrontar, buscar solucións e acordos en materia de igualdade".

PROPOSTAS DO BNG. Feijóo tamén defendeu "avances" en Galicia en cuestións como a taxa de paro feminino e reivindicou a redución da "precariedade" e a "contratación temporal" no colectivo das mulleres, mentres que Pontón rexeitou estes datos e vinculou a baixada do indicador de desemprego con que moitas mulleres "foron a casa" e deixaron de formar parte da poboación activa.

De feito, a dirixente nacionalista propuxo un plan de emprego para combater o efecto da pandemia que "enviou a 15.600 mulleres para casa". "Hai que cortar de raíz a involución que supón perder a independencia económica ligada ao desenvolvemento profesional", argumentou.

E nesta conxuntura, tamén desagregou o resto das súas propostas: un plan de igualdade da Xunta, unha rede pública de cuiados que permita "conciliar" e non contratar empresas condenadas por discriminación.

Finalmente, a dirixente nacionalista reprochou o discurso "triunfalista" de Feijóo por negar "a deterioración labora" das mulleres e insistiu en censurar os pactos do PP cunha forza que fai "apología do machismo", en referencia a Vox.

"E hai 30 anos, cando vostede xa privatizaba a sanidade, eu estaba no instituto", resolveu Pontón, en relación á crítica velada que lle lanzou o dos Peares en relación á vez que leva na Cámara, cando citou as primeiras normativas en defensa da igualdade impulsadas en Galicia.