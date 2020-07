Pontón exhibe un BNG "máis vivo que nunca" polo Día de Galicia

Ana Pontón exhibiu este sábado unha organización "máis viva que nunca" para conmemorar o Día Nacional de Galicia nun acto na Praza da Quintana de Santiago de Compostela, onde ao redor dun milleiro de simpatizantes clamou por "unha Galiza ceibe".

Desde o escenario, Pontón, convertida xa en líder da oposición galega após as eleccións do 12 de xullo, cargou contra a "a corrupción" da monarquía española, coincidindo coa visita de Felipe VI para realizar a Ofrenda ao Apóstolo Santiago. "Non hai incenso nin 'botafumeiro' que tape a podremia da Casa Real", exclamou, entre aclamacións dos asistentes ao evento: "Galicia non ten rei!".

Co vento de cola das eleccións galegas, que situaron ao BNG como segunda forza na Comunidade con 19 deputados históricos no Parlamento, a portavoz nacional insistiu en que o 12 de xullo "non é un punto de chegada", senón "un punto de partida". "Non nos conformamos. Imos traballar duro para que Galicia teña, por primeira vez na súa historia, un goberno do BNG que mire polo seu país", recalcou.

O BNG celebrou o Día da Patria desde as sete cidades galegas en diferentes actos que conectaron co evento central, en Praza da Quintana, co obxectivo de dispersar os festexos pola pandemia da COVID-19.