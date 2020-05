Pontón: "Se antes era posible o cambio, agora será máis intenso"

A líder do Bloque Nacionalista Galego, Ana Pontón, encara as eleccións galegas coa idea de que, se ante o escenario do 5 de abril "era posible o cambio", o 12 de xullo "será máis intenso". "Feijóo equivócase co seu oportunismo político e o seu intento de sacar réditos electorais dunha pandemia" como a actual, asegurou a nacionalista nunha entrevista na Cadena Ser este domingo.

A pesar de que considera que a convocatoria electoral para o verán é unha "irresponsabilidade" por parte do Goberno galego, tamén cre que "se antes era posible o cambio, agora será máis intenso".

Para ela, resultaría máis óptimo que "a sociedade tivese un respiro despois do confinamento", pero, dado que "o PP decidiu poñer eleccións o 12 de xullo", o BNG optou por "facer unha campaña ilusionante que poña en marcha o cambio que necesita este país".

Na entrevista asegurou que, se os resultados ao Parlamento de Galicia o permiten, haberá un goberno progresista de coalición: "Ninguén dubida de que se dan as contas, haberá un goberno alternativo ao PP, o BNG traballará para liderar ese proxecto". "Non podemos permitir que sigan afrontando o futuro deste país os que recortaron a sanidade, os que precarizan o emprego", engadiu.

Por outra banda, a nacionalista reclamou que se realice unha investigación exhaustiva do ocorrido nas residencias de maiores durante a pandemia, un dos focos de coronavirus na comunidade. "Foron a cara máis brutal desta crise, non quero nin imaxinar ter a un dos meus pais nunha residencia nesta situación. O que non me explico é que a metade das persoas que faleceron pola Covid-19 foron en residencias e non haxa ningunha sanción", criticou.

Ademais, apostou por elaborar un cambio no modelo que seguen este tipo de instalacións para que o sector privado teña menor peso no coidado dos maiores. Neste sentido, tamén apuntou a que en "11 anos non se construíu nin unha soa residencia pública de atención a maiores, creo que cambiar o modelo é unha urxencia".

Urxe á Xunta Electoral a intervir

Pontón instou á Xunta Electoral de Galicia "a actuar" para "evitar que Feijóo poida seguir utilizando os medios públicos para seguir facendo a súa precampaña" con "un mitin diario". Ao seu xuízo, esta intervención sería unha forma de ofrecer "garantías democráticas" ao proceso electoral que afronta Galicia o próximo 12 de xullo, unha cita para a que Pontón tamén esixiu este domingo, en declaracións aos medios, "garantías sanitarias".



Voto por correo

Unha das preocupacións existentes nestes comicios electorais radica nas garantías da cidadanía para exercer o voto e a cobertura do voto por correo, xa que ao partido non lle ofrece "ningunha seguridade nin tranquilidade o que poida facer o PP, un experto en artimañas e malas prácticas", polo que advirten que denunciarán "calquera circunstancia" que poña "en risco" este dereito.



Dous debates

Así mesmo, manifestou o seu interese por que se celebren dous debates electorais nos medios públicos galegos, en horario de máxima audiencia e cunha cobertura plural nos espazos informativos, de opinións e faladoiros.