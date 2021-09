Ana Pontón insiste en pedir unha tarifa eléctrica diferenciada para Galicia

A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, insistiu na necesidade de que a "riqueza eléctrica" de Galicia permita impulsar o seu desenvolvemento económico e confiou que en que a reunión mantida este xoves polo presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, e a vicepresidenta primeira do Goberno, Nadia Calviño, leve que a comunidade alcance un "trato xusto" na repartición dos fondos Next Generation.

Durante unha visita á feira Mindtech, que se celebra esta semana en Vigo e está impulsada pola patronal do metal, Asime, Pontón puxo o foco en que a escalada da factura eléctrica "afecta de cheo ás familias", pero "tamén ás empresas".

Así, lamentou que esta situación impacte na competitividade empresarial e poña en risco miles de postos de traballo "nunha Galicia rica en electricidade". Por iso, defendeu que o BNG ten "unha convicción e un obxectivo firme", que pasan por que a "riqueza eléctrica" da comunidade permita impulsar o desenvolvemento económico do país.

Para iso, Pontón recalcou a necesidade de contar cunha tarifa eléctrica galega diferenciada, da que apuntou que dispoñen outros países europeos con zonas produtoras, como Alemaña e Reino Unido. Tamén lembrou que País Vasco conta cunha tarifa máis baixa que permite aforrar 60 millóns de euros anuais ás electrointensivas do seu territorio.

Ante esta situación, afirmou que o PP e PSOE deben explicar "por que se unen para votar a favor do 'lobby' eléctrico pero en contra dunha medida que beneficia ao país" e volveu a apostar por unha empresa pública e un centro de almacenamento de enerxía.

FONDOS NEXT GENERATION. Noutra orde de cousas, a líder do Bloque confiou en que a reunión de Feijóo e Calviño permita que a comunidade alcance un "trato xusto" nos fondos Next Generation, que defendeu que se deben xestionar desde a mesma.

"O que debería pór o presidente da Xunta na mesa dese encontro é que Galicia debe aspirar a recibir 12.600 millóns de euros, así como a xestión deses fondos desde aquí e sempre pensando en que deben chegar ao tecido produtivo real e non quedar nas mans dun puñado de multinacionais", aseverou. Neste sentido, reivindicou a importancia destes fondos para impulsar a I+D+i e apontoar a industria e considerou que deben contar cunha liña prioritaria para iso.