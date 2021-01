Pontón denuncia que Feijóo "vaise de fin de semana" sen novas medidas co covid "fóra de control"

A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, denunciou que a pandemia de coronavirus está "fóra de control" en Galicia e mentres o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, "vaise de fin de semana" sen que o seu goberno adopte "ningunha nova medida" nin "ningunha nova proposta".

Pontón, que reclamou unha vez máis un confinamento domiciliario durante polo menos dúas semanas para frear a curva de expansión da covid-19, alertou de que as cifras son "extremadamente graves" na comunidade, cunha expansión "descontrolada" e datos "demoledores" e "dramáticos", no que ten que ver con falecementos e presión hospitalaria. De feito, avisou de que hai unha presión asistencial "enorme" con áreas sanitarias "desbordadas" e "un persoal exhausto que necesita ser reforzado".

Neste contexto, criticou que Feijóo compareceu este xoves "dicindo nada", posto que non trasladou "ningunha nova medida para frear este descontrol da pandemia" e só "remite" a que nos "próximos días" tomaranse "máis decisións". "A pandemia está fóra de control e o presidente da Xunta vaise de fin de semana, coa curva da covid disparada, sen que se poña sobre a mesa ningunha nova medida nin ningunha nova proposta", censurou.

Non se pode ser máis irresponsable e non vale esconderse ante a irresponsabilidade do Goberno central

O vindeiro mércores Feijóo comparecerá no pleno do Parlamento a petición do Bloque para informar sobre a evolución da terceira onda e a líder nacionalista sinalou que volverán demandar o confinamento estrito.

Preguntada sobre se falou co titular da Xunta para exporllo persoalmente, indicou que "só" recibiu "unha chamada" súa desde que gañou as eleccións o pasado ano, e remarcou que é responsabilidade do presidente "convocar aos líderes das forzas políticas para abordar unha situación crítica". "Non se pode ser máis irresponsable e non vale esconderse ante a irresponsabilidade do Goberno central, cuxa actitude errática súmase a ter ao máximo responsable da sanidade nunha dobre condición de ministro e candidato electoral", engadiu a portavoz nacional do BNG.

Para Ana Pontón, "o feito de que outros non actúen non lle pode servir —a Núñez Feijóo— como escusa para non exercer as súas responsabilidades", e é preciso adoptar "medidas eficaces que salven vidas". "A máis eficaz", reiterou, é un confinamento de "dúas semanas como mínimo".

O BNG reclama medidas máis restritivas

Neste sentido, apuntou a países como Alemaña, cunha incidencia "moito menor" e medidas "máis restritivas". "Aquí a que esperan?", preguntouse, ante as cifras "dramáticas" de mortes por coronavirus. "Espero que o goberno de Sánchez non estea condicionado por ningún proceso electoral e que Alberto Núñez Feijóo deixe de esconderse e decídase xa", insistiu, para concluír que "nada hai a día de hoxe máis prioritario que isto".

REUNIÓN HOSTALARÍA. Pontón deu esta rolda de prensa despois de reunirse con representantes da hostalaría en Galicia, sector que vive unha situación "agónica" ante o "peche encuberto que se suma a un ano en que caeron os ingresos e isto provocou unha perda de miles de empregos". Respecto diso, a dirixente nacionalista mostrou o seu apoio a "todas as medidas necesarias para controlar a pandemia", pero tamén recalcou que "se Feijóo decreta o peche dun sector que é na práctica o que está a sufrir o sector, debe recibir axudas directas e inmediatas".

Salvouse á banca cando eran responsables da crise e nesta crise hai que salvar á hostalaría, que para nada é responsable

"Urxe un plan de rescate real para estes sectores", afirmou, en demanda de indemnizacións para as perdas e que esta compensación "se aplique durante todo o período".

Pola súa banda, viu "favorable que se poidan coordinar axudas" da Xunta, deputacións e concellos, pero avogou que o tres partes fagan "o mesmo esforzo orzamentario".

Con esas premisas —"coordinación, negociación e idéntico esforzo orzamentario"—, exemplificou que se a Xunta achega un 1% do seu orzamento, concellos e deputacións tamén deberían facelo, na súa opinión, e trasladou a "disposición" do Bloque "para botar unha man".

Por último, achega do plan de axudas directas e inmediatas até o 70%, a formación frontista entende que teñen que ser "compatibles" con outras axudas, e agregou que é "importante que se axude ao sector con outras medidas" como ampliar os prazos de carencia dos créditos. "Salvouse á banca cando eran responsables da crise e nesta crise hai que salvar á hostalaría, que para nada é responsable", sentenciou.