Pontón defiende que el BNG actuará como "goberno alternativo" en esta legislatura

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha tendido la mano al candidato a la Presidencia de la Xunta por el PP, Alfonso Rueda, para alcanzar acuerdos "de país", pero ha manifestado su rechazo al pacto industrial ofertado por el popular en su discurso de investidura, pues la nacionalista cree que representa el "espolio" de recursos naturales para "entregar os beneficios" a un "puñado de multinacionais" sin que reviertan las virtudes en el territorio.

Pontón ha avanzado en su intervención durante el debate de investidura que se ha reanudado en la mañana de este jueves en el Pazo do Hórreo que el "reforzado" grupo parlamentario del Bloque tras las elecciones autonómicas del 18 de febrero enfoca esta legislatura como una oportunidad para actuar como un "goberno alternativo" que "a cada crítica" a la labor de la Xunta planteará "que faría" el BNG desde San Caetano "para mellorar a vida da xente".

Así, ha incidido en que el Bloque encara estos cuatro años "coa intención de facer política de luces largas", lo que Pontón ha contrapuesto a la "crispación" que, a su juicio, el PP "está instalando na vida pública", y ha pedido a Rueda que facilite poder alcanzar "acordos de país" en asuntos como la sanidad, vivienda, energía o "calidad" democrática.

Rechazo al proyecto de Altri y al pacto industrial

"Para formar parte da cofradía da perpetua crispación que lle impón (Alberto Núñez) Feijóo, non conte con nós", ha aseverado Pontón, en un guiño a las palabras de Rueda en las que, durante el discurso de investidura, acusó veladamente al Bloque de actuar como la "cofradía del perpetuo no" por su postura contraria al proyecto de Altri en Palas de Rei o sus críticas al desarrollo de proyectos eólicos en la comunidad gallega.

En este sentido, la líder frentista ha manifestado su rechazo al pacto industrial ofrecido por Rueda a la oposición también el pasado martes y que entiende como una forma de legitimar el modelo de "espolio" energético y de recursos naturales que, dice, facilitan los gobiernos del PP desde la Xunta. "Se realmente quere un pacto industrial fagamos que esta sexa a lexislatura dun modelo eólico a favor da maioría social e para favorecer a industrialización", ha sentenciado Pontón antes de subrayar que el BNG apuesta por "unha industria do siglo XXI, sostible co territorio, co medio ambiente e co rural".

Para Pontón, estas últimas cuestiones están en riesgo con la intención de la multinacional portuguesa Altri de instalar una "macrocelulosa" en la comarca de A Ulloa, un proyecto sobre el que ha acusado a la Xunta de "mentir" y "enganar" a la ciudadanía. "Si é tan bo, ¿por que non o queren en Portugal?", se ha preguntado para, a continuación, autorresponderse: "Porque é contaminante".

Así pues, ha advertido que el BNG rechaza que "se cuele como industrialización" lo que consideran "unha agresión descomunal" al medio ambiente, al sector agroganadero de la comarca y al sistema fluvial del Ulla que llega hasta la ría de Arousa. Todo, ha continuado, dentro de un proyecto que espera 250 millones de euros de ayudas públicas para su puesta en marcha, por lo que Pontón ha invitado a Rueda a explicar a los más de 200.000 autónomos gallegos que "quiere que Altri reciba cuatro veces más ayudas públicas que las que su gobierno les concede cada año".

"Realidade frente a demagoxia"

Pontón ha iniciado su intervención con la reclamación de que Galicia asuma un papel activo en la denuncia del "xenocidio" del pueblo palestino por parte de Israel para contribuir a un "mundo en paz" que se ve amenazado por un contexto que "abre as puertas a un novo conflicto a escala global" que repite "os errores do pasado".

Tras esto, la líder nacionalista ha repasado parte del discurso de investidura de Rueda el pasado martes, que considera asentado una "demagoxia" alejado de la "realidade" de los gallegos en asuntos como la salud de la lengua propia de Galicia, la deuda pública, la demografía, la gestión de los recursos naturales o la emigración de jóvenes por "falta de oportunidades".

"Saia da súa realidade do Telexornal, señor Rueda", ha sentenciado Pontón, que cree que el popular "empeza mal" su nuevo mandato porque "demostrou" en su discurso "que está espido, que non ten proxecto de futuro" al "limitarse a repetir o de sempre e presumir do resultado electoral".

Por ello, ha invitado al popular a tomar nota de los 715.000 gallegos que votaron por otras opciones políticas distintas al PP expresando en las urnas que desean "outra forma de gobernar" y "non queren recortes en educación, nin un sistema de coidados das persoas maiores que fai negocio coa vellez, nin unha política de vivenda que deixa á xente nova en casa dos seus pais".

Cuatro acuerdos de país

Así, la líder frentista ha ofrecido al PP alcanzar cuatro "grandes" acuerdos "de país" en áreas como la sanidad, la gestión de la energía, la vivienda y la "calidade" democrática, que incluyen, respectivamente, el "blindaxe" de la financiación que recibe la atención primaria, el fin de la "precaridade" de los profesionales del Sergas, un plan de vivienda pública para adquirir los pisos vacíos y ponerlos en el mercado, la creación de una empresa pública energética y medidas para mejorar la accesibilidad a la información pública y acabar con la "manipulación" en la CRTVG.

De este modo, Pontón ha concluido su intervención, después de incidir en que el BNG trabajará en la Cámara autonómica "co apoio do case medio millón" de personas que optaron el 18-F por su papeleta, para "defender" los intereses de Galicia, un camino al que pedido a Rueda que atienda la "man tendida" del Bloque para "por unha vez, dialogar, negociar e tecer acordos".

"Demostre que está disposto a facer política con maiúsculas, porque ata o de agora só demostrou que canto mellor vai ao PP, peor lle vai a Galicia", ha sentenciado antes de despedirse del estrado deseando "aciertos" a Rueda en su etapa como presidente porque éstos "redundarán en beneficio de este país, que es lo que quiere el BNG".