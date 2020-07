Pontón cre que o PP "está nervioso" porque o cambio político é "imparable"

A candidata do BNG á presidencia da Xunta, Ana Pontón, pediu este martes nun mitin en Santiago apostar pola "fórmula gañadora" para conseguir "o cambio galego" nas eleccións autonómicas do próximo 12 de xullo: "Mobilización masiva e encher as urnas de papeletas do BNG".

"Se todas as persoas que queren abrir un tempo novo mobilízanse e concentran o voto no BNG este 12-X, o cambio galego será unha realidade e faremos historia cunha muller presidenta liderado o Goberno do país", sinalou Pontón nun acto celebrado na Praza da Quintana, un espazo "simbólico" que acolle cada ano a manifestación do Día da Patria Galega.

"Santiago é a miña cidade de adopción, a que elixín para que nacese a miña filla e a cidade desde a que me gustaría ter a honra de poder servir a Galicia desde a presidencia do futuro Goberno", sentenciou a líder nacionalista, acompañada polo cabeza de lista pola Coruña, Xosé Luís Rivas, a portavoz municipal, Goretti Sanmartín, e o deputado no Congreso, Néstor Rego.

Así, Pontón asegurou que un Goberno liderado polo BNG vai ser "aliado de Compostela" e cumprirá coa cidade "apoiando o desenvolvemento do seu estatuto de capitalidade coa parte á que lle corresponde".

"O crecemento do BNG é imparable porque cada día que pasa son máis as persoas convidas de que é posible un cambio real se enchemos as urnas de votos ao BNG, por iso o PPdeG está nervioso: porque a maioría social que hai apenas un mes quería cambio pero era escéptica, agora está convencida de que o cambio é imparable", proseguiu.

Neste sentido, a líder do BNG destacou que Galicia "merece un Goberno que se faga valer, coas mans libres, xusto o contrario do que representa o candidato do PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, que deixa unha folla de servizos marcada pola subordinación e a irrelevancia política".

"A este currículo hai que engadir agora a irresponsabilidade e o escapismo ante o rebrote da Mariña: non podemos esperar nada dun candidato irresponsable que se esconde cando hai problemas", engadiu.

Sobre esta cuestión, Pontón apuntou que Núñez Feijóo "di que sería irresponsable suspender as eleccións na Mariña, pero o irresponsable é o que minimiza o rebrote, o que actúa con cálculos electoralistas e o que actúa con falta de transparencia".

"Ao longo destes once anos vimos a irrelevancia política e a súa incapacidade para dar a cara polo país, pasando do servilismo inútil a unha confrontación igual de inútil", sentenciou.

Así, concluíu sinalando que un candidato "que non está á altura do país", tendo en conta que "se esconde" e "non se pode confiar en alguén que dá a espantada cando hai problemas buscando en lugar de achegar solucións".

"Este é o momento de votar diferente, de facer historia, de que Galicia abra un tempo novo e gañemos o futuro, enchendo as urnas de cambio galego: non vos vou fallar e un Goberno do BNG non lle vai a fallar a este país, porque temos un proxecto sólido, solvente, con principios e estratexia para a reconstrución do país", concluíu.

Pola súa banda, o número dous da lista pola Coruña, Xosé Luís Rivas, asegurou que "o soño de cambio galego está aí, podemos tocalo", un cambio "en clave de país" que traerá consigo "un rural vivo, unha sanidade pública de calidade, a posibilidade de pescar no noso mar, rías saneadas e a preservación do medio ambiente".

"Temos un gran país que clama por políticas de cambio, políticas feministas, políticas económicas para a maioría; o BNG poñeraas en marcha e farao cunha muller feminista á fronte, unha presidenta amable, intelixente e decidida como é Ana Pontón", finalizou.

Pola súa banda, Néstor Rego celebrou que este mitin teña lugar na Praza da Quintana, "praza maior do nacionalismo e da patria galega", tras o que se preguntou pola capacidade dos candidatos de "os partidos españois" para "enfrontarse á imposición desde Madrid".

"Cando escoito aos candidatos de dous deses partidos dicir que iniciarían a intervención de Alcoa, sempre penso que é unha pena que non gobernen en Madrid e teñan, por exemplo a unha ministra de Industria ou a unha ministra de Traballo", ironizou.

Por último, a integrante da lista pola Coruña Daniela Ferrández, pediu "encher as urnas de votos arcoiris nos que figure o nome de Ana Pontón" para combater a un Núñez Feijóo que ofrece "unha falsa imaxe de progresismo" pero despois "non garda a distancia de seguridade cos reaccionarios", cos que "alíase constantemente para cuestionar alicerces democráticos" e "cos que pactaría de ter a posibilidade".