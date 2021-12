Pontón convida ao optimismo e á confianza ante o 2022: "Témolo todo para saír adiante"

A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, publicou este xoves unha mensaxe de fin de ano na que apela á "confianza e ao optimismo" dos galegos, nun momento no que a crise sanitaria provocada polo coronavirus é un motivo de preocupación. "O optimismo dunha Galiza que o ten todo para saír adiante, porque somos un pobo honesto, traballador e xeneroso", subliña.

"Temos por diante unha situación complexa, pero non nos desanimemos porque imos saír adiante e ímolo facer grazas ao voso comportamento exemplar e a vosa xenerosidade. Para min é un orgullo ver como seguides afrontando esta pandemia, sodes un espello no que mirarme, un exemplo a seguir, e espero estar á vosa altura", destaca Pontón na súa mensaxe, difundida en redes sociais.

A líder nacionalista subliña ademais o esforzo do persoal do sistema público de saúde e dos investigadores, que coidan a cidadanía e ofreceron o "escudo protector" da vacina. Ao fío disto, reclama que Galicia "poña no centro a ciencia e o coñecemento para soster un futuro mellor".

Así mesmo, Pontón apela á confianza e ao optimismo. "O optimismo nace de todos e de todas as galegas que con grande esforzo sacan adiante os seus proxectos persoais, que sacan adiante as súas familias sen renderse. O optimismo da mocidade que loita por un futuro mellor e que ademais nos lembra que temos que coidar o planeta. A esperanza e o optimismo das mulleres que enchemos prazas e rúas porque queremos vivir nunha Galicia con igualdade. O optimismo que nace dos traballadores que nos demostran que temos un gran tecido produtivo, desas pequenas e medianas empresas que asombran cos seus proxectos innovadores", reivindicou.

"É un momento para ter confianza e optimismo porque temos todo por gañar. Feliz 2022", conclúe Ana Pontón na súa mensaxe de fin de ano.