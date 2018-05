La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, considera "inexcusable" que no prospere la moción de censura del PSOE contra el Gobierno de Mariano Rajoy, pero apunta que sería "un fraude" si solo se limita a un cambio de nombres. Pontón dijo, en una entrevista Radio Galega, que espera que "esa moción realmente sirva para esa necesaria regeneración democrática".

"No podemos perder de vista —afirmó— que este es un debate que tiene que ver mucho con Galicia, la Gürtel nace en nuestro país, nace de la mano de Pablo Crespo, exsecretario de Organización del PP en Galicia, mano derecha de Fraga al que Feijóo mantuvo en el consejo de administración de Portos de Galicia y nunca nos dio explicaciones convincentes de porqué lo hizo".

Por este motivo, pidió una comparecencia urgente del presidente de la Xunta en el Parlamento. Respecto a la probabilidad de que la censura prospere, Pontón admite que es un "escenario incierto con posibilidad de que esa moción de censura vaya adelante" y apuntó que el PSOE dio "un plazo de tiempo razonable" para convocar elecciones.

Ana Pontón asegura el BNG tiene los "deberes hechos" y cuenta con tener para el 25 de julio a los cabezas de cartel en las siete grandes ciudades

A un año de las municipales, Ana Pontón aseguró que el BNG tiene los "deberes hechos" y cuenta con tener para el 25 de julio a los cabezas de cartel en las siete grandes ciudades. Respecto a nombres que suenan en algunas ciudades, caso de Salustiano Mato en Vigo, Pontón no se pronuncia, si bien reconoce que "hay muchas personas que podrían estar" y de Mato dice que "creo que es un hombre con una trayectoria muy reconocida, que lleva muchos años siendo militante del BNG y participando con responsabilidades y demostrando que tiene capacidad para liderar".

Sobre las encuestas, Pontón señala que "hay que verlas con mucha distancia", sobre todo, porque "estamos a un año de las elecciones". Sí dijo mostrarse "convencida" de que el BNG "va a entrar con fuerza en las ciudades", y cree que va a "mantener y ampliar espacio en las próximas municipales tanto en las ciudades como en otros ayuntamientos" porque "somos una organización seria", apuntó.

En lo que se refiere al alza que los sondeos le dan a Ciudadanos en Galicia, afirmó que le "sorprende que los gallegos y gallegas vayan a darle la confianza a una fuerza política que es la derecha de la derecha". Para la política nacionalista, Ciudadanos tiene un "proyecto demoledor con todo lo que tiene que ver con la pluralidad" y dijo los discursos de su líder, Albert Rivera, "recuerdan a los discursos de Primo de Rivera".

Pontón no entró a opinar sobre la situación de En Marea a raíz del caso Paula Quinteiro porque no quiere hacer "oposición de la oposición", y aprovechó para enviarle un mensaje de solidaridad a la Marea Atlántica tras el ataque a su sede. Respecto al desalojo de la Comandancia de A Coruña, dijo que "es una situación compleja donde no se resolvió bien ni se utilizaron las vías del diálogo, que insistió, creo que fue injustificada".