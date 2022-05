Pontón confirma que el Bloque no apoyará la designación de Feijóo y Tellado como senadores

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha confirmado que la formación "no" apoyará la designación como senadores autonómicos del ex presidente de la Xunta y líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y del ex secretario general del PP gallego, Miguel Tellado. "En política no vale todo", ha aseverado.

Pontón ha rechazado valorar las "decisiones" que toma el PP en su vida interna –preguntado por el nombramiento de la diputada Paula Prado como secretaria general del PP gallego dirigido por Rueda–. "Forma parte de sus decisiones y sus motivos tendrán", ha dicho.

Pontón ha observado que el PPdeG emplea "las instituciones como si fuesen suyas, como si fuesen un apéndice más del PP". "En política no vale todo, los senadores por designación autonómica tienen que hacer una labor de representación de Galicia", ha manifestado.

Así, ha considerado que si Feijóo "coge ese camino es por su interés", porque, –se imagina, dijo–, quiere "tener inmunidad" y, de paso, "ahorrarse dos salarios al PP".

Para Pontón, se trata de una "falta de respeto a la institución" y a la designación autonómica de los gallegos. "No vamos a apoyarlo", ha apuntado, alegando que entienden que es un "uso partidista" de las instituciones.

PSDEG. El portavoz parlamentario del PSdeG, Luis Álvarez, ha asegurado que Feijóo y Tellado no van al Senado para "defender" a Galicia sino a "defender los intereses del PP".

"A Feijóo no le interesa Galicia ni los intereses de esta comunidad, lo que le interesa es tener un puesto para desgastar a Sánchez y, de paso, cortejar a la ultraderecha de Vox", ha asegurado en una rueda de prensa ofrecida este lunes en la Cámara gallega, en la jornada previa a la celebración del pleno en el que se prevé que ambos dirigentes del PP sean elegidos senadores por designación autonómica.

"Hubo presidentes gallegos como Manuel Fraga o Fernando González Laxe que fueron senadores por designación autonómica después de ser presidentes pero no adulteraron el cargo ni se desviaron de sus funciones", ha sostenido el portavoz socialista, que ha incidido en que a Feijóo "no le interesa Galicia" sino "tener un puesto para desgastar a Sánchez".

El portavoz socialista también ha asegurado tener "curiosidad política" por saber cómo afrontará Feijóo los debates en el Senado en los que los intereses de Galicia estén enfrentados con los de otras comunidades". "Si no fuese preocupante sería divertido ver a Rueda diciendo lo que hace pocas semanas decía Núñez Feijóo y al señor Feijóo como senador por Galicia diciendo otra cosa distinta", ha afirmado para subrayar que "los problemas de Galicia no son para tomar a broma".

Por último, también ha criticado que mientras que antes Feijóo "decía que Vox no le gustaba", ahora "no tiene ni una mala palabra ni una mala acción con respecto a Vox".

"Y nos preocupa también que después de este fin de semana, después de la entronización de Ayuso, se extraiga como consecuencia que Feijóo y Ayuso se dirigen cada uno a un electorado distinto", ha sostenido para considerar que "parece evidente que hay dos PP".