A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, confiou en que "entre todos e todas" se conseguirá que "2021 sexa un ano cargado de futuro" tras un 2020 "moi difícil" que deixou "unha ferida aberta" polas vítimas da covid-19.

Mediante un discurso difundido en redes sociais con motivo do final do ano, a líder da formación trasladou unha mensaxe de "esperanza" e "confianza" en Galicia "como país e como pobo". "Sairemos desta máis pronto que tarde porque somos un país con recursos e somos un pobo traballador, con talento e con orgullo", asegurou.

Neste sentido, comprometeu que a súa formación "non escatimará esforzos para sacar o país adiante" e traballará para que "Galicia non perda o tren da reactivación económica e social". Deste xeito, avanzou que articulará "propostas en positivo" e terá "a man tendida" para "superar esta crise canto antes".

A piques de finalizar un ano "moi difícil", Pontón referiuse aos colectivos máis afectados pola pandemia e as súas consecuencias económicas e sociais e lembrou que "miles de galegos e galegas perderon os seus empregos" e "miles de persoas autónomas pecharon os seus negocios", así como que "moitas outras fan números para aguantar" e hai "familias preocupadas polo futuro dos seus fillos e fillas".

Respecto das vítimas da pandemia, sinalou que deixaron "unha ferida aberta" e "a cara máis dolorosa" da crise e trasladou "un abrazo infinito de agarimo" a esas persoas, que "sempre" estarán na "memoria".

Paralelamente, a líder do BNG puxo en valor o traballo das persoas que se situaron en primeira liña contra o coronavirus e "arriscaron a súa saúde" para "coidar" a do resto da cidadanía, un colectivo composto por moitas mulleres, "a maioría con empregos precarios e pouco valorados" e ás que definiu como "as imprescindibles".

Tamén subliñou como os mozos soportaron unha pandemia que mesmo "limita as ganas de saír e gozar" que son "propias" deste colectivo, que viu como a crise do 2009 "afectou os seus soños e proxectos". "Tedes todo o dereito a querer divertirvos sen sentirvos culpables, e por iso agradecemos a vosa responsabilidade, as vosas renuncias para coidarnos: grazas por esa xenerosidade", eloxiou.

Así as cousas, a portavoz nacional do BNG destacou o "orgullo" que supón para ela formar parte "deste gran país que é Galicia, a nación que amamos, construímos e compartimos".

IMPULSO DE SECTORES PRODUTIVOS. De cara ao futuro, Ana Pontón avogou por impulsar os sectores produtivos, articular unha economía verde e sustentable e apostar pola ciencia e a investigación. "En definitiva: construír un país xusto no que vivir e traballar", afirmou.

Para alcanzar a reactivación económica e social, recalcou que o BNG reclama "un trato xusto" nos Orzamentos Xerais do Estado (PGE), a xestión directa dos fondos europeos e un financiamento que permita que a comunidade "decida sobre os seus cartos". "Galicia ten que recibir o que lle corresponde para blindar os servizos públicos, para un modelo de coidados que garanta unha vellez digna, para un ensino de calidade. Para conseguir a igualdade real das mulleres", resolveu.