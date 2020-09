Pontón condiciona o apoio aos Orzamentos a que o Goberno cumpra co acordo de investidura

O BNG reiterou que o seu apoio aos orzamentos do Estado pasa por que o Goberno "cumpra" o acordo polo que o deputado frontista no Congreso, Néstor Rego, apoiou a investidura de Pedro Sánchez como presidente.

"Non imos pasar por menos", aseverou a líder nacionalista, Ana Pontón, na súa intervención no primeiro Consello Nacional dun curso político no que o Bloque, baixo a súa condición de primeira forza da oposición na Cámara autonómica, promete exercer un papel "crítico" co Executivo de Alberto Núñez Feijóo pero ao mesmo tempo "propositivo".

A dirección frontista desprazouse este sábado a un hotel de Teo, municipio limítrofe con Santiago, para celebrar o primeiro conclave após o arranque da XI Lexislatura nun "momento excepcional, case distópico" que obriga, segundo Pontón, "a dar o mellor" de cada un para ofrecer "unha resposta" á crise sanitaria, económica e social que ha provocada a pandemia de covid-19.

Nun contexto de "falta de medios" en sanidade, "caos" no arranque do curso educativo e "un impacto brutal" na economía, Ana Pontón emprazou aos seus a entender que "a obrigación dunha forza política é saber ler o momento social, anticiparse e interpretar os estados de ánimo" da cidadanía para "desde a empatía, abordar solucións" algo que, segundo Pontón, o executivo de Núñez Feijóo non é capaz de atopar.

"O Goberno non está á altura nin sequera no máis básico", subliñou a líder nacionalista, que asegurou que a formación que encabeza "non" collerá "o camiño fácil da crítica a un goberno instalado na inercia" que "queda espido cando non pode esconderse após a manipulación informativa do BNG".

Por iso, avanzou que "cada crítica" desde a oposición irá acompañada "dunha proposta alternativa" para así "demostrar que hai outra maneira de entender o país" como, di, exemplifican os municipios gobernados polo BNG.

ORZAMENTOS DO ESTADO. "A mensaxe é moi claro: se Pedro Sánchez quere ao BNG, o punto de partida debe ser o cumprimento escrupuloso do asinado, non co BNG, senón co país". Así o aseverou Pontón sobre o "único criterio" que moverá ao Bloque a negociar co Goberno do Estado o seu apoio aos orzamentos: que os puntos acordados en xaneiro co PSOE para a investidura de Sánchez teñan reflexo nas contas.

"Non imos pasar por menos. Cada euro, cada investimento; conta. Esiximos un trato xusto para Galicia. E iso empeza porque se cumpra o acordo e que estea nos orzamentos", ha abundando Pontón, que erixiu á súa formación como "a única garantía de que Galicia vai ter un trato xusto nos orzamentos" despois de "os recortazos" que, di, levaron a cabo os Gobernos de Mariano Rajoy e, despois, o executivo de Sánchez no seu primeiro mandato após a moción de censura.

"Os galegos estamos cansos, con covid ou sen el, dos agravios cara a este país", espetou Pontón, que, após apuntar que o BNG non fará "seguidismo do inquilino de Moncloa nin do inquilino de Xénova", destacou que "está moito en xogo" ante un período de reactivación da economía para a que "hai que ter recursos, ademais de ideas".

Neste sentido, demandou que se "teñan en conta" as necesidades de Galicia á hora de repartir os fondos europeos aprobados pola Unión Europea e abordar a reformulación do modelo de financiamento autonómico, ademais de adoptar a "supresión definitiva" da coñecida como Lei Montoro para que "os concellos teñan capacidade de actuación desde o ámbito municipal".

OURENSE E AMPLIAR BASE. Por último, despois de demandar "altura de miras" ao resto de formacións políticas "para sacar da parálise" na que está sumida Ourense porque o PP "puxo a un alcalde letal para perpetuar o caciquismo de (Manuel) Baltar, que é o caciquismo de Feijóo", Ana Pontón fixou como obxectivo da organización ampliar a súa base aproveitando o tirón logrado no último ciclo electoral, no que lograron regresar ao Congreso e ser a segunda forza máis votada nas autonómicas do pasado 12 de xullo.

"Estou convecida de que nese caudal de apoio hai persoas que queren colaborar co BNG dunha forma máis activa", subliñou a líder frontista, que avanzou o inicio dunha "intensa axenda de contactos" para "escoitar a todos eses sectores da sociedade galega que teñen algo que achegar" e que "teñen a porta do BNG aberta".