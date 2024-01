A candidata á Presidencia da Xunta, Ana Pontón, anunciou que un goberno liderado polo BNG ampliará a cobertura da atención á saúde bucodental na atención primaria, incluíndo cambio de pezas e dentadura, empastes, limpezas ou todo o relativo á prevención, cuestións que considerou fundamentais na saúde das persoas.

"Unha das medidas que tomarei como presidenta será ampliar o programa de saúde bucodental de forma que todas as persoas ao final da lexislatura poidan ir ao seu centro de saúde para poder facerse unha limpeza, un cambio de pezas ou de dentadura, un empaste ou todo o que ten que ver coa prevención neste ámbito", profundou.

Pontón afirmou que esta é a día de hoxe unha barreira moi importante para moitas persoas que "non poden pagarse a súa saúde bucodental" cunha alusión ao dito "pódese saber a clase á que pertence unha persoa mirándolle á dentadura".

"Queremos que esa barreira desapareza e que todas as persoas teñan acceso á mesma saúde bucodental, con independencia de cales sexan os seus recursos", para advertir que, a día de hoxe, os galegos e as galegas gastan 540 euros anuais para pagar servizos sanitarios na sanidade privada, unha parte moi importante que maioritariamente están destinados ao dentistas".

A líder nacionalista defendeu a posta en marcha de medidas para garantir e "normalizar" a atención en materia de saúde bucodental na sanidade pública do país. "Trátase de que a saúde bucodental forme parte da normalidade do noso sistema sanitario e que evitemos as barreiras que fai neste momento porque hai moitas persoas que teñen problemas coa súa dentadura e as súas encías e non poden pagarse ese servizo", resumiu.

Pontón avanzou esta medida despois do encontro que mantivo xunto coa alcalsa Leticia Santos con representantes da Plataforma en Defensa da Sanidade Pública de Moaña, que leva 113 semanas concentrándose para reclamar a recuperación das urxencias sanitarias neste concello, un servizo que se comprometeu a restablecer despois de que o Goberno de Alfonso Rueda "ignorase sistematicamente a demanda dos veciños".

A líder nacionalista tamén se comprometeu a reforzar o servizo de ambulancias e recuperar os servizos que Moaña tiña antes da pandemia cubrindo as vacantes de profesionais sanitarios porque, segundo afirmou, "non ten ningún sentido que unha pandemia que puxo o foco na necesidade de reforzar a sanidade pública, teñamos un goberno que o que fixo foi debilitala e facela máis pequena", con recortes na atención primaria que superan 2.100 millóns nos 15 anos do goberno do PP.

Fronte ao que considerou "xogar coa vida das persoas", Pontón apostou de novo para reforzar e recuperar o sistema sanitario público do país, para o que reafirmou o seu compromiso de aprobar nos primeiros días do goberno que aspira a presidir un Plan de rescate da atención primaria dotado de 200 millóns de euros para sacala da "situación crítica" na que se atopa.

Neste sentido, sinalou como obxectivo do BNG avanzar cara ao que debería ser normal no sistema sanitario galego que é que as persoas sexan atendidas na primeira sen listas de espera, porque, segundo sinalou, a atención directa e inmediata é fundamental para as persoas.

"Estas son medidas para mellorar o noso sistema sanitario, son medidas para mellorar a saúde das persoas e son medidas que impulsaremos desde un goberno da Xunta presidido polo BNG", concluíu.

O BNG pedirá a xestión das bolsas universitarias para aumentar a súa contía

Pontón tamén avanzou este martes a súa intención de pedir ao Estado a transferencia da xestión das bolsas universitarias co obxectivo de incrementar a súa contía un 15 por cento.

O obxectivo desta petición é facilitar o acceso á educación superior a aquelas familias con menos recursos económicos, expuxo Pontón nun comunicado de prensa tras reunirse co reitor da USC, Antonio López.

Neste encontro, o BNG presentou as súas propostas en materia de educación superior con cuestións como esta referente ás bolsas universitarias coas que buscan axudar ás familias a facer fronte a esta crise de prezos e evitar que aquelas con menos recursos teñan que renunciar aos estudos universitarios.

Na mesma liña, a candidata nacionalista lembrou outra das propostas que contempla o programa do BNG de cara a favorecer o acceso á vivenda por parte dos estudantes polo que propón crear desde a Xunta unha bolsa de vivenda en colaboración coas universidades, de maneira que os mozos matriculados nas universidades galegas teñan á súa disposición pisos dignos e a prezos accesibles.

Por outra banda, Pontón comprometeuse a dotar de máis recursos aos campus galegos, negociando coas universidades un novo plan de financiamento con fondos suficientes, tendo en conta que a universidade pública xoga un papel fundamental na construción dunha sociedade máis xusta e con máis oportunidades.

O obxectivo do BNG é, neste sentido, camiñar cara a unha universidade pública de calidade e ben financiada, até achegar ao Sistema Universitario Galego (SUG) o 1,5 % do PIB.