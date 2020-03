"O BNG está disposto a partirse a cara por un proxecto inclusivo de defensa da identidade"

A portavoz nacional do BNG e candidata á Presidencia da Xunta, Ana Pontón, comprometeu que a formación nacionalista ofrece a "alternativa para facer algo diferente" desde o Goberno da Xunta e lograr "un cambio desde nós", desde Galicia.

A dirixente nacionalista interveu este luns ante a prensa rodeada da cabeza de lista de Lugo, Ourense e Pontevedra e o seu número dous pola Coruña. No acto ante a prensa, Pontón mostrouse convencida de que se pode "dar un salto histórico" o próximo 5 de abril, "non para o nacionalismo, senón para o país", cun "goberno que aposte con claridade" por Galicia e "confíe no seu potencial, ofrecendo algo diferente aos galegos".

De novo, remarcou a necesidade de que os galegos "aposten por unha muller á Presidencia da Xunta que dea respostas" ás cuestións de igualdade e ás "necesidades da sociedade galega". Pontón é a única candidata muller a presidir o Goberno autonómico das forzas políticas con representación parlamentaria.

"Podemos dar un salto histórico, non para o nacionalismo, senón para Galicia, cun goberno que aposte con claridade no potencial dos galegos, con gran capacidade de adaptación, ofrecendo algo diferente, que aposte por unha muller á Presidencia da Xunta", aseverou.

Pontón incidiu en que "hai cansazo" e "unha maioría quere cambio", mentres o PP "ofrece máis do mesmo, continuar cunha maioría absolutista". Fronte a iso, detectou unha "maioría de galegos que comparten un desexo de que este país estea gobernado desde nós, desde aquí".

A dirixente nacionalista asegurou que os candidatos do BNG están dispostos a "partirse a cara para un proxecto inclusivo, aberto, de defensa da identidade e orgulloso de todos os galegos". "Nonimos a fallar, imos estar á altura, a pór en marcha un cambio que rompa con tantos gobernos de submisión que non estiveron á altura dos galegos", indicou.

"Quero ser a presidenta dos galegos para facer un cambio desde nós, pór en marcha un país novo", manifestou Pontón, quen insistiu en que preparan unha campaña tinguida de "luz e cor" e de "esperanza".

"UNHA PRESIDENTA FEMINISTA E NACIONALISTA"

No acto interviñeron tamén os candidatos, como o dous pola Coruña, Xosé Luís 'Mini' Rivas, quen se revelou "fartos de propaganda barata e dez anos de silencio e abandono do rural" dos gobernos de Alberto Núñez Feijóo.

Cun discurso de ensalzamiento do rural, Mini Rivas fixo valer a potencia galego e un futuro no que Galicia "ten dereito a recuperar a súa vocación gandeira, rural e sostida para as futuras xeracións, dando pan ás de hoxe".

Desde a cabeza de Lugo, Olalla Rodil remarcou que os nacionalistas "saen a por todas", para que "teñan futuro e presente" no país. "Sae decidido a abrir un tempo novo e dar esa oportunidade (aos mozos)", manifestou.

Noa Presas, cabeza de lista do BNG por Ourense, enxalzou que Galicia "leva tres anos de liderado en feminismo", confirmado, dixo, coa manifestación que tivo lugar este domingo en Verín. "É a hora de igualdade e do feminismo. Somos a garantía de que haxa políticas feministas", aseverou Presas, quen chamou a apostar "pola primeira presidenta feminista e nacionalista para este país".

Luís Bará, cabeza de lista por Pontevedra, destacou o modelo da Galicia urbana e das vilas onde goberna o BNG, un modelo que os nacionalistas queren trasladar ao ámbito galego. Ademais, subliñou que o Bloque ten unha axenda "moderna e innovadora" para situar a Galicia "á cabeza e vangarda".