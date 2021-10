Pontón pecha o seu proceso de reflexión persoal e este xoves desvelará o seu futuro no BNG

A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, comparecerá este xoves en rolda de prensa en relación ao proceso de reflexión persoal aberto no marco da celebración da XVII asemblea nacional do BNG.

Así figura na convocatoria oficial da líder nacionalista, que escolleu un hotel compostelán para comunicar esta decisión, respecto diso da cal dirixentes nacionalistas confían en que se consolide como candidata para renovar á fronte da formación e disputar a presidencia da Xunta en 2024, obxectivo que se marcou nos documentos políticos o Bloque.

A asemblea do BNG celebrarase o próximo 7 de novembro na Coruña, baixo a lema 'Gañar unha nova Galiza'. Este sábado 30 de novembro, terá lugar o último Consello Nacional antes do plenario, no cal está previsto que se aprobe unha candidatura, tal e como a propia Pontón avanzou este luns.

Nesa candidatura, a actual portavoz do Bloque perfílase como a futura cabeza de lista. O sistema de votación para formar os órganos de dirección do BNG permite presentar unha lista a 15 militantes, de forma que se accede de forma proporcional ao máximo órgano de decisión entre asembleas.

A preguntas dos medios o pasado luns, Pontón ratificou que este sábado se aprobaría unha candidatura que se estaba perfilando e que reunirá un equipo que estará pensado para "gobernar" a Xunta.

PERÍODO DE REFLEXIÓN. A líder nacionalista anunciou en agosto que iniciaba un período de reflexión persoal e colectiva sobre o seu futuro na formación frontista, no cal recibiu opinións e valoracións de militantes, de dirixentes da organización e doutras persoas que sen formar parte da organización, "queren en 2024 un rumbo novo para este país e deixar atrás un goberno que está a facer cada vez unha Galicia máis pequena".

"Agora estamos a liderar a oposición, o que queremos é liderar a Xunta. Por tanto, estamos na recta final", dixo o luns Pontón quen, sen confirmar o sentido da súa decisión, deu a entender que dedicou estes últimos días dos prazos asemblearios –e da súa reflexión a ultimar unha candidatura ao Consello Nacional que ela mesma liderará.