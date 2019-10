Pontón chama a "transformar o cabreo" coas forzas estatais en apoio a un BNG "á alza"

A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, fixo un chamamento a "transformar o cabreo co que está a pasar neste momento na política" e coas forzas estatais que "pasan de Galiza" nunha "oportunidade" para que un Bloque "á alza" volva entrar no Congreso. "Estamos convencidos que desta vai", sentenza.

Así o expresou este sábado en Santiago nun acto coas cabezas de lista do Bloque polas catro provincias: Néstor Rego (A Coruña), Carme da Silva (Pontevedra), Olalla Rodil (Lugo) e Francisco García (Ourense).

Deste xeito, Pontón lembra que nas últimas xerais de abril a formación nacionalista "tivo na punta dos dedos" entrar no Congreso, polo que este 10 de novembro "é a segunda volta para que Galiza poida ter voz propia en Madrid da man do BNG".

Neste sentido, sinala que existe "certa sensación de déjà vu electoral", con catro xerais en catro anos, o que "deixa en evidencia a inutilidade de forzas estatais", pero considera que "a opción non é quedar en casa".

Unha cita de Einstein ("se buscas resultados distintos, non fagas sempre o mesmo") valeulle para situar ao Bloque como unha "oportunidade de país de facer algo diferente" para que "Galiza teña voz propia".

E é que Ana Pontón recrimina que os 23 deputados elixidos por Galicia "son como estatuas de sal" que "non abren a boca", pois "só falan para defender o inxustificable, os malos tratos que a este país dan os diferentes gobernos de quenda".

"A VELLA E NOVA POLÍTICA", EN COMÚN A DISCRIMINACIÓN A GALICIA

Na súa intervención, a líder nacionalista avisou de que "a vella e a nova política están máis preto do que podería parecer", dado que "teñen en común ese trato discriminatorio a Galiza".

A modo de exemplo, pon a "Podemos pactando co PSOE os peores orzamentos en décadas para Galiza". Aquí, resalta que o BNG ten as "mans libres" e é "unha forza sen ataduras".

"Ou está o BNG para condicionar a política en Madrid a favor de Galiza ou ninguén máis en Madrid o vai a facer", sentenza. O obxectivo é "facerse valer como fan outras nacións sen Estado, como fan vascos, cataláns...", que "están a defender os seus intereses no Estado" porque "teñen forzas políticas propias".

Reprocha que en campaña os candidatos estatais virán a Galicia con "o seu mellor sorriso" de "turismo electoral" como "se non pasase nada", pero "non veñen" para dar solucións a problemas como a crise industrial galega, a emigración de mozas, a "estafa" das peaxes ou que os galegos teñan as segunda pensións máis baixas de España.

"OPTIMISTAS"

A preguntas da prensa sobre as últimas enquisas que dan un deputado ao Bloque pola provincia da Coruña, Pontón indicou que afrontan este proceso con "enorme optimismo". "Estamos convencidos de que hai moitos galegos e galegas de que tomaron nota de que a Galiza lle vai mal cando o BNG non está", asegura.

Con todo, di que as "enquisas son enquisas", polo que pide velas "con moita precaución", aínda que o que reflicten é que o BNG "está á alza".

"Cada vez hai máis galegos que son conscientes de que Galiza perde cando non está o BNG defendendo os seus intereses no Congreso", sostén.

Sobre pactos poselectorales, tan só limitouse a dicir que calquera acordo de investidura debe pasar por "unha axenda galega", porque non van ir a Madrid a "tomar cañas" senón a defender os intereses dos galegos.

CANDIDATURA DE BESCANSA

A preguntas da prensa sobre se cre que a candidatura de Carolina Bescana (Más País) pola provincia da Coruña pode afectar as perspectivas electorais do Bloque, Pontón foi tallante: "Para nada".

"Se algo necesitamos neste momento é menos Madrid e máis Galiza", afirmou, pois "o que lle preocupa á xente deste país non son os xogos de poder nin os rancores doutras forzas políticas", senón que haxa "voz propia" de Galicia.

CABEZAS DE LISTA

Neste acto, tamén tomaron a palabra as diferentes cabezas de lista do Bloque. Néstor Rego (A Coruña) criticou que os problemas de Galicia estean "ausentes" en Madrid. Por iso, propón un "plan de choque" de reindustrialización, así como un plan de retorno de mozos emigrados, xunto a unha subida de pensións e do salario mínimo.

Olalla Rodil (Lugo) dixo que o BNG levará á Cámara baixa "a voz dos movementos sociais", en especial do feminismo galego ante o incumprimento para sacar adiante diferentes leis en prol da igualdade.

Pola súa banda, Francisco García (Ourense) garantiu que se traballará por problemáticas que afectan a Galicia e, particularmente, a Ourense como son o envellecemento, o abandono e a falta de perspectivas económicas.

Finalmente, Carme da Silva (Pontevedra) explicou que "non é casualidade" que a cidade do Lérez sexa "un referente internacional", xa que está gobernada polo Bloque. Ademais, comprometeu que se introducirá na axenda de Madrid sacar a Ence de Lourizán, o saneamento das rías, xunto á loita contra o eucalipto e o "espolio" dos recursos hídricos galegos.