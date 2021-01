Pontón carga contra o "partidismo" de PP e PSOE na xestión da pandemia

A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, cargou contra o "partidismo" de PP e PSOE na xestión da pandemia desde as súas responsabilidades de Goberno nas Administracións central, autonómica e provincial, á vez que demandou á Xunta que elabore un plan de vacinación que permita administrar as doses "as 24 horas do día o sete días da semana".

Pontón pronunciou estas palabras na rolda de prensa posterior ao Consello Nacional da formación frontista, o primeiro que se celebra en 2021 e que tivo como eixo fundamental o impacto da crise sanitaria sobre Galicia, que fai fronte a unha situación "alarmante" coa terceira onda "avanzando como un tsunami" con cifras de "marca" en contagios, ingresos hospitalarios e pacientes en UCI.

A líder nacionalista apuntou que a Comunidade galega "lidera" os ingresos en críticos "de todo o Estado" con "o 20% do total", o que "dá conta da incesante presión hospitalaria" que padece o sistema sanitario galego nun mes de xaneiro que deixa xa 351 mortes de persoas con covid-19.

Após enviar unha mensaxe de "esperanza e recoñecemento" ao "enorme esforzo" colectivo dos galegos fronte á crise, especialmente do colectivo sanitario; Pontón censurou a "falta de anticipación" dos gobernos autonómico e central, a cuxos presidentes, o popular Alberto Núñez Feijóo e o socialista Pedro Sánchez, demandou que poñan sobre a mesa "medidas eficaces e contudentes para frear a expansión" do coronavirus.

"Nun momento de emerxencia como o actual non é tempo de porse de perfil, de medias tintas ou de cortins de fume", subliñou Pontón, que lamenta a ausencia de "medidas contudentes e eficaces" para atallar a terceira onda que cre que se asintan sobre unha "falsa dicotomía entre saúde e economía" que constitúe "unha auténtica falacia".

"Xa vimos onde condúcenos o enfoque economicista", afirmou antes de sinalar o "desastre dese salvemos o Nadal que proclamou Feijóo" e que, segundo Pontón, conduciu a unha terceira onda da pandemia "que está a ser demoledora e que non só está a provocar unha afección importantísima á saúde senón que está a levar á ruína a sectores enteiros".

"Sánchez e Feijóo teñen que responder por que na primeira onda estivemos tres meses pechados e agora con cifras moito peores non se pode levar adiante un confinamento de dúas semanas que permita salvar vidas", sentenciou a líder do Bloque, que se preguntou "cantos falecementos máis hai que soportar para que se tomen medidas contudentes".

"A pregunta é por que e terán que responder", continuou Pontón, que censura a "falsa dicotomía" que, di, expón o PP desde a Xunta e os "intereses electoralistas" que atribúe ao PSOE en relación ás eleccións catalás.

PLAN DE VACINACIÓN

Así as cousas, Ana Pontón proclamou que a "esperanza" nestes momentos está nas vacinas, polo que instou ao Goberno galego a aparcar "a propaganda" e elaborar un plan de vacinación que permita facelo "7 días á semana as 24 horas do día" a través dunha "loxística ben preparada" e co "persoal suficiente" que garanta o "éxito" da campaña, chamando mesmo, se é necesario, a profesionais xa xubilados.

Para a líder nacionalista, os problemas xurdidos coa súa distribución por parte das grandes farmacéuticas que desenvolveron a vacina contra o covid-19 evidencia que se debe "apostar o mil por mil pola ciencia e a investigación desde o ámbito público".

"O coñecemento científico que salva vidas debe ser patrimonio público e porse a disposición de toda a humanidade", aseverou antes de reclamar a apertura de "todas as vías de presión para garantir que as vacúas cheguen canto antes".

RESCATE DA HOSTALARÍA

Por último, Ana Pontón culpou ao "partidismo" de PP e PSOE de "impedir" un acordo entre Xunta, deputacións e a Fegamp para a concreción dun plan de axudas á hostalaría que, para o BNG, debe pasar por que cada administración achegue o mesmo porcentaxe dos seus orzamentos e que se cubra o 70% das perdas.mulleres e xente.

En palabras de Pontón, a ausencia de acordo débese á "cerrazón" do PP desde a Xunta e do PSOE nas tres deputacións que goberna (Lugo, A Coruña e Pontevedra) e a dirección da Fegamp (encabezada polo socialista Alberto Varela, alcalde de Vilagarcía).

"Uns e outros fixeron primar as súas posicións partidistas sobre a necesidade e urxencia dun gran rescate para estes sectores", sentenciou a portavoz nacional do Bloque, que instou a estes partidos a ter "altura de miras" e "deixar ao carón o cortoplacismo" para poder alcanzar "acordos entre administracións" que permitan dar resposta aos sectores económicos que "máis sofren" pola crise do covid-19.