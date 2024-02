Pontón y Besteiro: pacto de no agresión en 'prime time' para ensayar el bipartito

Ana Pontón y José Ramón Gómez Besteiro aprovecharon la ocasión de oro que les brindó el prime time de RTVE para exponer las ideas fuerza de sus proyectos políticos y para mostrarle a los gallegos la coincidencia casi absoluta de sus programas electorales en los asuntos esenciales de país. Y es que la ausencia de Alfonso Rueda o algún representante del PPdeG en el último debate electoral de la campaña acabó por convertir el cara a cara en un pacto de no agresión donde BNG y PSdeG escenificaron lo que será el hipotético bipartito en la Xunta.

Ni un rasguño entre ambos candidatos, por mucho que lo intentó el moderador, el pontevedrés Xabier Fortes, que acabó pinchando en hueso. Por pactar, parece que Pontón y Besteiro incluso acordaron previamente referirse siempre a Alfonso Rueda como el "candidato ausente". A él, a su gestión y a su partido le dirigieron críticas en cada bloque o tema que se puso sobre la mesa.

Ana Pontón y José Ramón Gómez Besteiro posan con el moderador del debate, el pontevedrés Xabier Fortes. LAVANDEIRA JR. (EFE)

Economía

El debate, que finalmente no fue tal, se abrió con el bloque más económico, donde ambos contendientes apostaron por la importancia de la industria y la energía. Ahí, en el asunto energético, BNG y PSOE tienen diferencias notables, pero ninguna salió a la luz este miércoles.

Ana Pontón. LAVANDEIRA JR. (EFE)

Ana Pontón volvió a pedir beneficios para las zonas productoras de energía y una tarifa eléctrica gallega, mientras que José Ramón Gómez Besteiro aboga por por convertir el excedente energético en industria y en empleo para Galicia. Además, el lucense recordó que el Gobierno socialista en España aplicó medidas para rebajar en dos años de 110 a 67 euros la media del recibo de la luz en cada hogar. Y pidió "enerxía limpa, abundante e barata" para empresas y familias.

En el plano industrial, prometió una reindustrialización que genere hasta 100.000 empleos y eleve el peso del sector en el PIB. La clave para lograrlo: un fondo de 10.000 millones de euros de la UE, España y la Xunta de Galicia.

Por su parte, la líder nacionalista elevó la apuesta para subir hasta ocho puntos el peso de la industria a través de un plan industrial y también lanzó un plan de ciencia. Además, sacó a escena Alcoa en San Cibrao, para apostar por la intervención estatal, "como fixo con Telefónica", recordó. Y prometió además acabar "coas cadeiras das eléctricas" en las que se sientan políticos.

Rural

El segundo bloque abordó el rural en general y el sector primario en particular. Besteiro lanzó cinco medidas contra la despoblación para que los gallegos, con independencia del lugar en el que vivan, tengan acceso a los servicios públicos a no más de 30 minutos. Y recordó el máximo de 48 horas para ser atendido por un médico de cabecera. También apeló a exprimir los fondos Next Generation para el campo, llevar industria al rural y volvió a prometer la gratuidad de las autopistas estatales AP-9 y la AP53.

José Ramón Gómez Besteiro. LAVANDEIRA JR. (EFE)

A nivel económico, habló de un gran grupo lácteo gallego pero, sobre todo, de generar valor añadido en el campo, el mar y el forestal a través de la "transformación", que también es industria y empleo.

Pontón denunció la desaparición de más de 28.000 explotaciones y más de 15.000 empleos en el sector agroganadero, además del vaciado de 2.000 aldeas y otras 10.000 en peligro. Ahí, prometió hacer cumplir los contratos con los productores y velar por el precio, movilizar tierra abandonada a través del banco de un tierras y regenerar las rías para la pesca. Y coincidió con Besteiro en la necesidad de fomentar el consumo de pescado entre la población.

Servicios públicos

El guion del debate no varió en el tercer bloque, de servicios. Las críticas a los recortes del PP en sanidad y educación para "beneficiar a privada" se mezclaron con las promesas de rescatar la Atención Primaria y dotar de pediatra a 11.000 niños que están sin él.

También hubo sintonía en la gratuidad de los libros de texto y las matrículas. E incluso en la política lingüística, con una firme defensa del gallego. Y ahí no escatimaron críticas a un PP que "votou en contra do galego" en el Congreso, dijo Besteiro.

Dependencia e igualdad completaron el bloque con nuevas promesas de más residencias y más medios contra la violencia de género.

Pactos

Ana Pontón saluda a José Ramón Besteiro antes del inicio del debate. LAVANDEIRA JR. (EFE)

El debate terminó como se esperaba: con Pontón y Besteiro poniéndole la guinda al bipartito que dibujaron la hora anterior, con el compromiso además de exigir más competencias para Galicia.

Convencidos de que habrá "cambio" el domingo en las urnas, ambos se autodefinieron como "presidenta" y "presidente", pero sin entrar en más detalles que el relevante: que si hay ocasión, pactarán el bipartito.

Ana Pontón y José Ramón Gómez Besteiro, a su llegada a las instalaciones de RTVE en Santiago. EUROPA PRESS

Ana Pontón: "Hai momentos onde a historia se toca coa man"

En su minuto final, Pontón recordó que el PP tuvo 15 años de Gobierno y 167.000 millones "para trasformar o país", pero que el resultado es "que perdemos poboación, industria, emprego, mocidade, talento e peso no Estado". Así que lanzó su mensaje final: "Se queremos deixar de perder temos que apostar por algo diferente". "Vótame se queres unha presidenta chea de ilusión. Hai momentos onde a historia pode tocarse coa man, así que animo a todos os galegos a que nos voten", reclamó la de Sarria.

⬆️ Presidenciable

Si en situaciones exigentes de un debate ya tiene tablas, lo de este miércoles para Pontón fue poco más que una sesión de baño y masaje. Ordenó bien su discurso, colocó las ideas que le interesaba y ofreció una imagen confiable y presidenciable con el objetivo de pescar en el electorado indeciso, mucho del PSOE, pero también en galleguistas del PPdeG.

⬇️ Mimetizada

El pacto de no agresión con Besteiro en el debate puede tener una doble lectura: que se muestre confiable y gane votos, pero también que, si es lo mismo, para qué cambiar el voto. Por eso, de los pocos peros que tuvo Pontón –junto a algún fallo técnico al mirar a la cámara– fue no diferenciarse un poco más para darle un barniz atractivo a su proyecto.

Gómez Besteiro: "Prometo que como presidente eu non escaparei"

José Ramón Gómez Besteiro se mostró convencido de que "a maioría dos galegos queren cambio" y adelantó que se producirá "en catro días". "Eles decidirán co seu voto o futuro da sanidade, o ensino dos seus fillos, a atención dos seus maiores, o futuro dos seus empregos...". Una decisión ante la que solo mostró dos caminos: "Catro anos máis dunha política resignada ou catro anos de cambio, ilusión e futuro, onde Galicia teña máis ambición de país". "Prometo que como presidente, en non escaparei dos debates".

⬆️ Solvencia y humor

Por comparación con el anterior debate, Besteiro estuvo mucho mejor tanto en el mensaje como en la puesta en escena. Se le vio más cómodo, expuso sus propuestas, coló las ideas más fuertes de su programa sobre economía y servicios e incluso dio muestras de su sentido del humor, que suele conectar con la gente. En general estuvo solvente.

⬇️ Le faltó intensidad

Si su objetivo en el debate era retener posibles fugas de su electorado o incluso lograr más movilización, Besteiro se quedó algo corto. Las encuestas lo sitúan detrás, así que quizás tuvo que arriesgar más, meter una marcha y subir intensidad, ya que se puede pensar que acepta su rol de muleta del BNG en un hipotético bipartito.