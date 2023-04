Pontón avanza un "resultado histórico" el 28-M para el BNG

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha pronosticado un "resultado histórico" para su formación en las elecciones municipales del próximo 28 de mayo y la ha erigido en la alternativa para derrotar al Partido Popular en la Xunta.

"Cada día que pasa veo más gallegas y gallegos que ven en nosotros la alternativa de futuro, la alternativa para derrotar al PP en la Xunta y construir una Galicia fuerte. Y lo vamos a hacer ayuntamiento a ayuntamiento, pueblo a pueblo, ciudad a ciudad", ha exclamado.

En una intervención ante los cargos institucionales que el Bloque tiene en el Parlamento, en el Congreso, en Bruselas y con la presencia también de los candidatos y alcaldes de las principales ciudades en las que gobierna la formación, Pontón ha subrayado que el BNG representa "el entusiasmo, la vitalidad y el optimismo que tanto necesita Galicia y la sociedad gallega".

