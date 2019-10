Pontón aspira a que o BNG sexa "decisivo" no Congreso

A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, móstrase "optimista" de cara ás eleccións xerais do 10 de novembro e aspira a lograr representación no Congreso para ser "decisivos" de cara á investidura nun panorama sen maiorías absolutas. Así o manifestou a líder dos nacionalistas galegos nunha entrevista concedida á Radio Galega este domingo, recollida por Europa Press, na que destacou que o Bloque é a "única" candidatura galega "con independencia" das forzas estatais, que "o único que traen" a Galicia "son problemas".

Neste sentido, Pontón incidiu en destacar ao BNG como unha "forza política seria" e "traballadora", que ten "as mans libres" para "defender" aos galegos en Madrid. "Estamos a crecer, o 28 de abril quedamos ás portas, faltaron moi poucos votos de obter representación", lembrou. O Bloque presentarase aos comicios integrando a membros de Compromiso por Galicia (CxG) nas súas listas e, tras a renuncia de En Marea e de Anova a concorrer, se converte na única candidatura que se presenta soamente na Comunidade galega.

Pontón, sobre Anova: "Móvese noutras coordenadas, en alianzas con forzas estatais"

Sobre se de cara a outros comicios como as autonómicas do 2020 se repetirá esta tendencia a acumular apoios nacionalistas, Pontón respondeu que traballan "con man tendida a todas as persoas que queiran sumar por Galiza", pero non concretou se iso trasladarase a futuras alianzas. De feito, sobre se se estudou a incorporación de Anova, corrente que en 2012 se desligou do BNG, na candidatura ás xerais, valorou que ese espazo político "se move noutras coordenadas" e acode aos comicios —como xa fixo en 2015 e 2016— "en alianzas con forzas estatais" como Podemos e Esquerda Unida (EU).

"E o que vimos é que as forzas estatais, as novas e as vellas, se comportan como dúas pingas de auga cando se trata de Galiza e lle dan as costas ao país", criticou, á vez que lembrou que precisamente Podemos e EU "pactaron" co Goberno de Pedro Sánchez "os peores investimentos" para a Comunidade galega "en 20 anos" co proxecto errado de Orzamentos Xerais do 2019.

FINANCIAMENTO AUTONÓMICO

Noutra orde de cousas, Ana Pontón volveu a reclamar á Xunta que utilice a vía xudicial para reclamar á Administración xeral do Estado os 700 millóns de euros que lle reclama por diferentes conceptos —esta semana o Goberno en funcións desbloqueou só 330 millóns correspondentes ás entregas a conta—. Fronte ao argumento do PPdeG de que un proceso xudicial retardaría o reintegro das partidas, a portavoz nacional do BNG di "non entender por que", xa que "poden presentar o recurso xudicial e negociar co Estado" ao mesmo tempo. Para Ana Pontón, no "fondo" deste conflito atópase o modelo de financiamento polo que Galicia "está discriminada".

"O Estado recada máis do que logo inviste no noso país", afeou, para a continuación asegurar que se a Comunidade recadase os seus propios recursos, disporía duns 3.500 millóns de euros anuais adicionais. "O grave é que sobre isto o PP e o PSOE non queren falar", engadiu. De cara ao debate dos orzamentos da Xunta para 2020 --e tras a aprobación no Parlamento autonómico dun teito de gasto de algo máis de 11.000 millóns--, a líder do Bloque cre que "non van supoñer unha rectificación" das políticas "erradas" do PP que conducen a Galicia "á maior crise demográfica da súa historia" e á "deterioración" da industria e dos servizos públicos. Para o BNG, as "prioridades" no debate para as contas autonómicas do próximo ano serán un "plan de choque para frear o desmantelamento" da industria, "pór freo á deterioración" da sanidade e a "loita contra a violencia machista".

CENTRAL DAS PONTES

No plano industrial, tras coñecerse o peche previsto para 2020 da central de Endesa nas Pontes (A Coruña), Ana Pontón censurou a actuación tanto da Xunta como do Goberno estatal: "Non pode ser que saibamos desde hai anos que hai unhas directivas europeas que falan dunha transición enerxética e dunha descarbonización da economía e que aquí non se tivese feito absolutamente nada". Así mesmo, apuntou á empresa para afearlle que teña previsto clausurar a planta térmica despois de haber "expoliado" os recursos dos galegos gañando "miles de millóns de euros" producindo electricidade para agora "deixar tirada" á comarca de Ferrolterra.

Tras apuntar que "a responsabilidade" é, en "primeiro lugar", do Executivo estatal, Ana Pontón solicitou unha mesa de traballo na que estean representadas as institucións, Endesa e os axentes sociais sobre "como abordar un proceso de reindustrialización e creación de emprego" nas comarcas. A portavoz nacional do Bloque tamén aproveitou este asunto para defender a tarifa eléctrica galega que reclama a súa formación, xa que Galicia é unha "grande produtora de enerxía". E é que, tal e como explicou, a factura da Comunidade serve para pagar "os custos do transporte eléctrico" a Madrid. Así mesmo, pediu que se "cuestione" dunha vez que un sector produtivo que é "clave" tamén para a industria estea "privatizado".