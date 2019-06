Pontón asegura que "onde o PP non ten maioría" o BNG "actuará con responsabilidade"

A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, asegurou este sábado que nos concellos "onde o PP non ten maioría (absoluta)" o Bloque "actuará con responsabilidade" para impedir que "as alcaldías non caian en mans da dereita".

Así o sinalou Pontón na súa intervención após o primeiro Consello Nacional do BNG celebrado despois das eleccións municipais e europeas do pasado 26 de maio, onde indicou que a posición "concreta" do voto do Bloque o día 15 de xuño nas investiduras dos municipios "forma parte do debate que se ten que producir no ámbito local".

"É evidente que hai moitos concellos nos que os cidadáns nos situaron na oposición e nós imos facer ese traballo con todo o rigor. Onde nos dan a posibilidade de ter opcións de cogoberno, pois imos actuar responsablemente, pensando sempre no mellor para esas cidades e en que hai que analizar caso a caso", indicou Pontón.

Neste sentido, tamén pediu "responsabilidade" ao PSdeG "para garantir gobernos municipais alternativos" ao Partido Popular, centrándose en dous casos concretos, o dos concellos de Barreiros (Lugo) e Fene (A Coruña), onde o Partido Socialista realizou "movementos estraños".

"Espero que o PSOE estea á altura do que dixeron os veciños", sentenciou Pontón, quen engadiu que o BNG si que o estará "e será freo de contención da dereita en todos os casos en que sexa posible".

Así mesmo, destacou que no caso de Pontevedra, hai dúas alternativas, ou que o BNG goberne en solitario ou co PSOE. "Os pontevedreses queren que Miguel Anxo Fernández Lores siga sendo alcalde da cidade", insistiu a portavoz nacionalista.

REMONTADA

Ana Pontón apostilou que as pasadas eleccións supuxeron a "consolidación" da "remontada" do BNG, xa que o Bloque foi terceira forza política en Galicia en cando ás europeas refírese, após duplicar os seus votos.

Así mesmo, nas municipais "cumpriu os seus obxectivos", aumentando o seu peso "de forma notable" con 14 maiorías absolutas, 10 simples e noutros cinco concellos con opción de alcaldía "onde é a forza maioritaria alternativa ao PP". Neste sentido, agradeceu o apoio dos "miles de galegos" que votaron ao BNG

POLÍTICA MUNICIPAL

Ana Pontón tamén avanzou que o BNG convocará "a principios de xullo" un encontro nacional de política municipal "onde trazará as liñas de actuación conxuntas para engrasar e combinar toda a política local".

"Trátase dun evento importante para o Bloque, que marcará as liñas de traballo a nivel municipal do próximos catro anos, onde seguiremos avanzando na consolidación dunha política municipal que ben desde a oposición ou os gobernos, vai traballar para mellorar a calidade de vida dos veciños", sinalou.

Os nacionalistas tamén mostraron a súa "man tendida" para así "ampliar a base social e organizativa" do BNG, o que é un "gran reto" para eles. "Dirixímonos a todas esas persoas que pensan que Galicia necesita proxectos políticos propios, que comparten connosco a necesidade do nacionalismo, que teñen que saber que traballamos coa man tendida e coas portas abertas para construír un BNG máis forte", apostilou Pontón, quen pediu, ademais, que este ano haxa unha "gran mobilización social" o próximo día 25 de xullo.

Na súa intervención tamén houbo palabras de recordo para a concelleira nacionalista do concello coruñés de Porto do Son, Ánxela Franco, falecida o pasado domingo por mor dunha enfermidade, que provocaron bágoas de emoción nalgúns dos asistentes, así como un aplauso que se prolongou durante preto dun minuto.

DEPUTACIÓNS

Sobre a situación na que quedarán as deputacións, Pontón explicou que "non é o momento de falar ou concretar", xa que o Bloque "está a centrar todos os seus esforzos" a nivel municipal. Con todo, puxo en valor o traballo realizado polos deputados nacionalistas no pasado mandato no ámbito provincial.

Así, insistiu no compromiso "claro" do BNG para que sexan "institucións transparentes", que teñan un compromiso "cos concellos" e non "partidistas".

O BNG de Barreiros manterá este luns un encontro co PSOE, ao que expoñerán "o seu proxecto de goberno"

O Bloque Nacionalista Galego da localidade luguesa de Barreiros anunciou que o vindeiro luns manterá "unha primeira toma de contacto" con representantes do Partido Socialista, aos que expoñerán "o seu proxecto de goberno" para o próximos catro anos.



Na reunión, fixada para as 17.00 horas do próximo luns, a candidata nacionalista á Alcaldía, Ana Ermida, encabezará a comitiva do BNG, composta por outras tres persoas.



O Bloque resultou a lista máis votada nas eleccións do pasado 26 de maio. Con todo, nacionalistas e populares están empatados a cinco edís, polo que a única acta obtida polo Partido Socialista será clave para a sesión de investidura ao estar situada a maioría da corporación en seis concelleiros.