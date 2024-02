Pontón apela aos que "dubidan" a apoiar o "cambio": "Chegou o momento de gañar"

A candidata do BNG á Xunta, Ana Pontón, fixo un último chamamento a todas as persoas que están "indecisas" para que acudan ás urnas e "concentren" o voto ao redor da "papeleta" do Bloque, unha papeleta que exhibiron este venres os 75 candidatos reunidos na compostelá praza Feixóo. "Chegou o momento de gañar", proclamou Pontón.

Após mostrarse "orgullosa" da campaña realizada polo BNG, de "ideas e de alternativas", apelou a abrir "un tempo novo" votando "a papeleta do cambio, que é o BNG". "Por iso quero pedir a todas as persoas que queren cambio, votasen o que votasen nas outras eleccións, que collan a papeleta da defensa da sanidade, dun mellor ensino público, das políticas de vivendas ou a do dereito a unha vellez digna".

Pontón insistiu na idea de que "hai moitas formas de sentirse galego e todas son necesarias para o cambio". "Que me dean a oportunidade de demostralo para mellorar as súas vidas", proclamou, dirixíndose a "todos os que dubidan" e após o que puxo o acento en que durante esta campaña viron "como crecía a ilusión e a esperanza".

"Se o 18 de febreiro todas as persoas que queren abrir un tempo novo votan BNG, haberá cambio e haberá presidenta", salientou nunha chamada a ser partícipes de "a historia", após 43 anos con seis presidentes homes, de todas as forzas estatais".

A líder nacionalista apelou a "facer historia coa primeira presidenta con mans libres", ha arengado con todos os candidatos ás súas costas. "Vou pór sempre os intereses dos galegos por diante para que este país non sexa máis que ninguén, pero tampouco menos".

Pontón sinalou que é "clave" que "todo o voto que quere cambio se mobilice". "Non pode perderse ningún voto do cambio, temos que unilo na forza que está a disputar a presidencia", incidiu a candidata do BNG, quen asegurou que as eleccións se van a decidir por "un puñado de votos" e terán que decidir entre "unha presidenta que se apellida Rueda ou Pontón". "Un goberno que nos fai perder ou un goberno liderado polo BNG para que gañen os galegos", salientou.

"Cada voto vai ser determinante, votasen o que votasen noutras eleccións ou que non acudisen ás urnas, que o fagan este 18 de febreiro, que apoien a miña candidatura", salientou Pontón, quen pediu "abrir as xanelas e portas da Xunta". "Hai que rexenerar este país e un gran cambio que signifique pór ás persoas no centro da política e que non se esconda, que mire aos ollos deste país", salientou.

No acto deste venres, previo ao mitin festa de peche que os nacionalistas programaron no Mulitusos do Sar en Santiago de Compostela, Ana Pontón tamén tivo palabras de agradecemento para todos os candidatos polo esforzo destes días, para o equipo de campaña e para todo o colectivo que conforma a prensa polo seguimento.

Fíxoo nun acto no que se deron cita todos os integrantes da candidatura na compostelá praza de Feixoo con dous obxecto: a papeleta do BNG e unha chapa co lobo con pel de cordeiro que deseñou o PP para atacar aos nacionalistas polas súas relacións con Bildu, que centraron a última fase da campaña electoral.

Os nacionalistas galegos fixeron súa a imaxe e puxéronlla na solapa para un peche de campaña na que recibiron apoios de diversa índole. Desde o nobel Adolfo Pérez Esquivel, ao ex presidente de Uruguai José Mujica; a nomes destacados da cultura como a actriz Mabel Rivera ou o actor Antón Durán Morris, xunto cun centenar de grupos musicais, o xornalista Ignacio Ramonet, o mariñeiro e divulgador Rogelio Santos ou a tiktoker Totakeki.

Este venres tamén o BNG deu a coñecer o manifesto Polo Cambio, no que ademais dalgúns dos citados axentes culturais, atópanse destacados nomes como a gaiteira Mercedes Peón, o poeta Lua Mosqueteira, a escritora Berta Dávila, Mondra, as actrices Beatriz Campos e Melania Cruz e o cineasta Alfonso Zarauza.

Tamén foi unha campaña de reconciliación interna, na que Pontón logrou un peche de filas ao redor da súa figura, tanto con militantes e simpatizantes críticos ou separados da liña que seguía o BNG como da pata nacionalista que se escindiu en 2012, a Anova de Xosé Manuel Beiras e Martiño Noriega, que selou o reencontro en xaneiro.