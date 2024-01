Pontón anuncia un gran pacto galego pola ciencia se o 18-F é elixida presidenta

"Queremos colocar a Galiza entre as nacións máis avanzadas". A líder do BNG e candidata á Presidencia da Xunta, Ana Pontón, debullou este xoves, día 25, en Pontevedra, os proxectos en materia económica cos que o BNG concorre ás eleccións galegas do 18-F e que apostan por un gran pacto pola ciencia, a reindustrialización de Galicia e un novo modelo enerxético como algunhas das claves.

Pontón explicou as prioridades do seu partido e os proxectos económicos que marcan a súa folla de ruta nun almorzo-coloquio que compartiu con arredor de 200 representantes do sector empresarial pontevedrés e no que apelou a un "cambio de rumbo" para transformar Galicia.

Arredor de 200 representantes do sector empresarial pontevedrés participaron no almorzo coloquio coa candidata do BNG á Xunta, Ana Pontón, en Pontevedra. DAVID FREIRE

Ana Pontón iniciou a súa intervención facendo unha radiografía da situación actual da comunidade, para o que enumerou os problemas que a nivel económico, dixo, arrastra a comunidade, como a perda de poboación ou a fuga de talento. "Nestes últimos quince anos emigraron 200.000 mozos e mozas ante a falta de oportunidades e como consecuencia desta emigración, segundo a UVigo nacen 1.500 nenos menos, deixaron de crearse 315 empresas e ten un coste nas contas anuais entre 170 e 300 millóns de euros cada ano", salientou.



Pontón falou dunha taxa de actividade galega por debaixo da media, da perda de 23.000 autónomos, da caída na taxa de investimento ou dos 32.0000 millóns de euros de aforro galego que, dixo, cada ano deixan de investirse neste territorio. "Reverter a situación, atraer investimento externo e mobilizar os recursos que xera o país é un dos grandes desafíos", manifestou no almorzo celebrado no Galicia Palace.



"Nós representamos a solución", dixo. "Temos un proxecto de país e a determinación política para enfrontar os cambios necesarios e temos confianza na capacidade do empresariado galego para a transformación de Galiza".

"O futuro de Galiza pasa polo Atlántico"

Sete son as prioridades que apuntou a líder do BNG para mudar a situación económica actual e que, asegurou, pasan pola "xeración de confianza no país e na creación de riqueza"; o desenvolvemento do autogoberno; disposición de máis recursos financeiros coa posta en marcha dun departamento capaz de detectar inversións para o sector industrial; reforma e modernización da Administración; reformas no sistema educativo; transformación tecnolóxica e dixital e "economía de escala". "O futuro de Galiza pasa polo Atlántico e a Eurorrexión Galiza Norte de Portugal é unha oportunidade económica", destacou.



Na súa intervención, a candidata desplegou ante o empresariado local os principais proxectos que marcan o seu programa económico e que, dixo pasan polo reto da reindustrialización de Galicia, un plan de fomento de actividades tecnolóxicas e industriais para crear 12.000 postos de traballo; a mellor planificación de solo empresarial e unha aposta firme pola investigación.



E é que un dos anuncios que a líder nacionalista deixou onte en Pontevedra foi a creación dun gran pacto galego pola ciencia se o 18-F o BNG acada a confianza do electorado para presidir Galicia. Ana Pontón falou do obxectivo de destinar o 3% do PIB ao eido científico para o que, sinalou, será preciso contar con "investimento público e privado".



Pontón referiuse ademais á importancia de poñer en marcha mecanismos desde a Administración autonómica para acabar coa ‘fuga de cerebros’ e puxo sobre a mesa a creación do Innogal para a retención e captación de talento.



Entre as propostas económicas do BNG, Pontón incluíu ademais o incremento da produción agrícola coa mobilización de 100.000 hectáreas, e a recuperación da capacidade producitva das rías galegas. Falou Pontón dun cambio no modelo enerxético que revirta os seus beneficios "no país" e referiuse a unha tarifa elétrica galega que permita ás empresas ser máis competitivas.



"O balance demostra que o PP non acertou", manifestou Ana Pontón, "pero estamos a tempo de cambiar o rumbo e necesitamos ambición e confianza no potencial do país. Ofrecemos un proxecto de futuro construído sobre grandes acordos de país e en diálogo cos sectores", concluíu.

A candidata do BNG á Xunta, Ana Pontón, xunto ao alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores. DAVID FREIRE

No almorzo celebrado este xoves en Pontevedra, a voceira nacional do BNG estivo arroupada polo alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, quen equiparou a transformación que o seu Goberno fixo da cidade desde a chegada ao Goberno en 1999 co que pode facer Pontón na Xunta. "Ninguén soñou que Pontevedra estaría hoxe onde está, agás os que crimos nela, nós sabemos da potencialidade deste país e das súas xentes e cando os galegos nos poñemos non hai quen nos pare", dixo.



Tamén o cabeza de lista do BNG pola provincia, Luís Bará, subliñou que Pontón representa "un liderado diferente, ilusionante, aberto e integrador capaz de tecer grandes acordos de país"; e a concelleira Anabel Gulías referiuse á lider nacionalista como "a muller que vai facer historia por todas nós".

A líder do BNG porá sobre a mesa de Sánchez o rescate e a gratuidade da AP-9



A líder do BNG marcou entre as prioridades do seu grupo a modernización das infraestruturas, co impulso á mobilidade ferroviaria, a coordinación dos aeroportos ou unha estratexia marítima e portuaria como claves para impulsar a competitividade da economía galega.



Ademais, a preguntas dos empresarios que se deron cita no almorzo, Ana Pontón resaltou que a gratuidade e o rescate da autopista será un dos primeiros temas que "porá sobre a mesa de Sánchez" de seren elixida presidenta na cita coas urnas.