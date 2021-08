Pontón agradece las "muestras de cariño" pero sigue con su proceso de reflexión

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha agradecido este lunes "todas las palabras y muestras de cariño evidente" de la militancia después de su anuncio para abrir un período de "reflexión personal" para decidir si se presenta o no a la reelección como líder del partido, en la XVII asamblea que celebrará la formación nacionalista el próximo 7 de noviembre.

En rueda de prensa, Pontón ha reiterado que ha abierto este proceso de reflexión "sereno y responsable" pensando en lo "mejor para Galicia y para el BNG" de cara a las próximas elecciones ante un "reto de primera magnitud como gobernar Galicia desde la presidencia de la Xunta".

La actual líder del BNG ha insistido en el momento de especial relevancia que atraviesa la formación nacionalista, que ostenta el liderazgo de la oposición en el Parlamento gallego, por lo que dirigir el BNG supone un importante reto ante el que es preciso "reflexionar bien". "Como portavoz nacional es necesario reflexionar si ante los nuevos retos y esta nueva etapa soy la persona adecuada", ha sostenido Pontón que considera que lo peor que le puede pasar a una política es "actuar por inercia y sin tener claros los objetivos y metas".

La nacionalista, cuestionada sobre el paralelismo de este proceso de reflexión con el anunciado en su momento por el presidente gallego y líder del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, ha reiterado que ella desconoce "cuáles son las situaciones que vivieron otras personas" por lo que ella solo puede hablar de su situación personal.

En su caso, es consciente de que su anuncio de reflexionar "sorprendió mucho" porque no es el proceder habitual en un partido cuando los resultados son favorables pero la dirigente no quiere "estar porque sí" en tanto que "todos debemos reflexionar críticamente sobre nuestro papel y no dar nada por hecho". No obstante, ha señalado que no remite todo a una "decisión personal" ya que en la formación "quien decide es la militancia, que tiene un papel decisivo" para decidir sobre los dirigentes del partido.

Finalmente, Pontón también ha remarcado que los principios fundamentales del BNG no están en duda porque los gallegos saben que "la alternativa" al PP en la Xunta "tiene que escribirse con un guión en el que rompamos la dependencia de Madrid".