A candidata do BNG á Xunta, Ana Pontón, mostrou este mércores a súa "preocupación" pola "inacción, a actitude de brazos caídos do candidato do PP", Alberto Núñez Feijóo, ante posibles rebrotes de Covid-19 na comunidade autónoma.

"Pregúntome onde está o protocolo da Xunta, o plan de actuación en caso de rebrote", estimou nun acto nas Pontes. Así, pediu medidas a "pór en marcha de modo inmediato" ante este feito.

Deste xeito, reclamou que se actúe fronte a "calquera posible rebrote ou foco de contaxio" e exhortou a Feijóo a que exerza "por unha vez a súa responsabilidade". A dirixente nacionalista instou ao mandatario a que deixe "de buscar culpables e se remangue, que faga o seu traballo".

Ao seu xuízo, está a "falarse de algo serio, nin máis nin menos que da saúde dos galegos no medio dunha pandemia".

Ana Pontón, de face ás eleccións autonómicas de xullo, apostou por "facer historia cunha muller nacionalista como presidenta, liderando un Goberno que faga valer os intereses dos galegos".

"É posible se os que queremos pasar a páxina desta Galicia decadente e menguante que nos deixan 11 anos do candidato do PP damos un paso adiante nas urnas", incidiu. Ademais, comprometeu "un proceso de industrialización igual ao que se está facendo en países como Alemaña".

Ante o peche de Endesa nas Pontes, reivindicou "un plan plurianual para as comarcas afectadas pola transición enerxética dotado de recursos e negociado con todas as partes".

Neste sentido, criticou que se diga que non se pode, que non hai diñeiro", por parte de "os mesmos que puxeron sobre a mesa 90.000 millóns de euros para rescatar á banca". Ao seu xuízo, Galicia debe recibir "a parte que lle corresponde" do fondo europeo de 14.000 millóns de euros para este ámbito.