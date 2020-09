A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, advertiu ao presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que "de nada valen os cambios de cara" á fronte das consellerías de Sanidade e Educación "se non hai cambios de políticas" tras "once anos de deterioración" dos servizos públicos por parte do PP.

Así o manifestou a líder nacionalista este domingo, en declaracións aos medios despois de que o presidente galego dese a coñecer as once caras que lle acompañarán no Goberno autonómico. O cambio máis significativo foi a destitución de Jesús Vázquez Almuiña como titular de Sanidade e de Carmen Pomar como a de Educación, Universidade e Formación Profesional.

Detrás destas substitucións, asegurou Pontón, "seguramente está o feito de que Feijóo sabe o malestar que hai" nestes dous servizos públicos "coas políticas que se desenvolveron", sinaladamente durante a pandemia da Covid-19.

Para a portavoz nacional do BNG, convertida en líder da oposición nas últimas eleccións, o que "ten que facer" o recentemente reelixido presidente "non é só cambiar" aos conselleiros de Sanidade e Educación, senón "cambiar estes 11 anos de deterioración e de recortes nos servizos públicos".

DOUS VICEPRESIDENTES HOMES. Ademais, criticou o nomeamento de dous vicepresidentes, posto que agora a Alfonso Rueda lle seguirá Francisco Conde como vicepresidente segundo e conselleiro de Economía, Empresa e Innovación.

Para Pontón, o feito de que haxa dous homes na segunda liña "demostra até que punto lle falta (a Feijóo) compromiso coa igualdade e cunha participación paritaria das mulleres".

"Desde o punto de vista do xénero, é toda unha declaración de intencións do goberno do PP, na lína que vén facendo a dereita neste ámbito", afeou a continuación.