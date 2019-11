Un pontevedrés busca apoyos para querellarse contra Pedro Sánchez "por estafa"

Juan Carlos Pérez es un votante de centro izquierda que el pasado 10-N dio su voto al PSOE y al día siguiente se sintió "engañado". Este fontanero pontevedrés, padre de familia numerosa, dice haber sido "estafado" por Pedro Sánchez y ha decidido hacer algo a respecto. "Quiero presentar una querella contra el presidente del Gobierno por mentir. Lo que ha hecho es una clara estafa", señala.

Pérez acusa a Pedro Sánchez de "estafar a su electorado" por "jurar y perjurar que bajo ningún concepto iba a formar gobierno con los señores de Podemos ni con los separatistas y antes de 24 horas después de que se supiese el resultado de las elecciones ya tenía firmado el pacto con Pablo Iglesias", añade Juan Carlos Pérez. "A mi entender este señor estaba mintiendo, ya lo sabía y a pesar de esto seguía mintiendo para conseguir votos".

La gente está muy caliente en su casa, pero nadie se moja. Yo tengo tres hijos y si nadie hace nada van a vivir peor que yo

Lo que empezó como una queja en voz alta en el programa de Radio Pontevedra La opinión el pasado lunes, ha dado ya "los primeros pasos", asegura. "Ya he hablado con algún abogado, y he contactado con otra gente que piensa como yo, pero claro todo esto va en función de la capacidad económica de cada uno y yo no puedo querellarme solo", añade.

Este vecino de Pontevedra asume que el camino que quiere emprender "va a ser complicado", pero está dispuesto a seguir adelante. "La gente está muy caliente en su casa, pero nadie se moja. Yo tengo tres hijos y si nadie hace nada van a vivir peor que yo. Siempre les inculqué que van a llegar a donde quieran llegar. Con tesón, estudio, buena cabeza han llegado a donde pudieron llegar, pero ahora veo lo que tienen delante", manifiesta preocupado.

"Yo no busco dinero. Para mí sería una victoria verle sentado en el banquillo"

"Todos sabemos cómo funcionan los políticos y de lo que dicen la mayor parte no son ciertas, pero este señor es el presidente del Gobierno, tendrá alguna responsabilidad, ¿no?", dice.

OBJETIVO. Por este motivo Juan Carlos Pérez recaba apoyos para demandar a Sánchez. "Yo no busco dinero", aclara. "Para mí sería una victoria verle sentado en el banquillo, o que le inhabilitasen por estafar a los ciudadanos".

Juan Carlos lo tiene claro: "Supongamos que usted pertenece a un grupo de amigos en el que yo estoy incluido. Un día compramos un boleto de lotería y digo que si nos toca repartimos a partes iguales, cuando llega el momento yo decido quedarme con el dinero. Si me denuncian un juez dirá que yo me comprometí a repartir el dinero y tengo que hacerlo. Lo mismo pasa si una empresa anuncia un precio, que luego no puede vender a otro precio. No entiendo que a escala de la calle la ley funcione de una forma y, sin embargo, el presidente del Gobierno pueda mentir todo lo que quiera y más y eso sea inimputable", concluye.