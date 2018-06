Pontevedra, el gran trampolín de Mariano Rajoy

"No sé si este homenaje quiere decir que la gente quiere jubilarme, pero os aseguro que no me voy a dejar jubilar". La frase la pronunció Mariano Rajoy el 29 de febrero de 1992 después de que su partido, el PP de Pontevedra, le rindiera honores en una comida con casi 800 invitados en la Cidade Infantil Príncipe Felipe. Por aquel entonces, la carrera política de Rajoy subía como la espuma.

El líder del PP nacional ocupó doce cargos públicos desde que llegó a la política, en 1977, "pegando carteles". En aquel almuerzo, en el que estaba presente el todopoderoso Manuel Fraga y su plana mayor en la Xunta, también recordó que sus primeros pasos en la "empresa" los dio en 1981. Ese mismo año se convirtió en el diputado más joven del Parlamento gallego, al que llegó de la mano de Gerardo Fernández Albor, tras las primeras elecciones autonómicas después de la dictadura de Franco.

"Si algo le ha dolido en esta vida ha sido esa declaración tan injusta de persona non grata", sostiene la diputada Pilar Rojo, su gran amiga

Pero el gran año de Mariano Rajoy fue 1983. Alianza Popular logra introducirlo en la lista electoral que conformaba para las municipales de Pontevedra. Fue el número dos de José Rivas Fontán, cabeza de cartel independiente que arrasó en las urnas y se convirtió en el primer alcalde de la democracia. "Apenas pisó el Ayuntamiento", recuerda el exregidor.

Un mes después de ganar su acta como edil de su ciudad, Rajoy se proclamó presidente de la Deputación. "Ahí empezó su carrera política", apunta Rivas Fontán, que no guarda un grato recuerdo del expresidente del Gobierno. "Yo no le debo nada a Rajoy ni Pontevedra le debe nada a Rajoy", sentencia.

El exalcalde Rivas Fontán le abrió las puertas del Concello y, por elevación, de la Deputación. "Pontevedra no le debe nada a Rajoy", dice

La visión de Pilar Rojo sobre el líder popular es diametralmente opuesta. "No tengo ninguna duda de que, junto a (Adolfo) Suárez, se le recordará como el mejor presidente de la democracia", subraya. La diputada del PP en el Congreso sostiene que Rajoy "luchó contra la corrupción desde el primer momento". También asegura que su "obsesión en los últimos tiempos era que el AVE llegase a Galicia".

Rojo, gran amiga del número uno del Partido Popular, sostiene que Rajoy siempre ha llevado Pontevedra por bandera. "Es su referencia, su casa, su vida. Nadie puede negar que la ha colocado en el mapa político", añade. "Si algo le ha dolido en esta vida ha sido esa declaración tan injusta de persona non grata", dijo sobre el reproche de la Corporación de Pontevedra por haber prorrogado la concesión de Ence 60 años.

1983. Rajoy se convierte en concejal con Rivas Fontán como alcalde

En esta foto de familia posa la Corporación municipal de Pontevedra de 1983. En mayo de aquel año, Mariano Rajoy se convirtió en concejal de Alianza Popular, que logró 17 de los 25 ediles en juego gracias a una coalición con políticos independientes. Aquel equipo lo lideró José Rivas Fontán, que logró la Alcaldía.

1985. La Corporación provincial

Foto de familia de la Corporación provincial. Rajoy fue nombrado presidente de la Deputación de Pontevedra en junio de 1983. archivo

1989. Rajoy hace campaña por Aznar

Rajoy hizo campaña en Pontevedra por José María Aznar, al que Manuel Fraga nombró en 1989 candidato del PP a la Presidencia del Gobierno en las generales de aquel año.

1992. Homenaje en Príncipe Felipe

"En número de horas y voluntad de trabajo por Galicia no me gana nadie, excepto Fraga", dijo Rajoy en un homenaje que le rindió el PP. En la foto, Cobián, Fraga, Cuíña y Beccaría.

1996. Visita institucional al Concello

Rajoy hizo su primera visita al Concello como ministro de Aznar. Plasmó su "compromiso inquebrantable" con la capital en el Libro de Honor. El alcalde era Juan Luis Pedrosa (PP).

1996. La boda en A Toxa

Rajoy se casó con Elvira Fernández en la Capilla de las Conchas, en A Toxa. A su boda asistieron ministros de Aznar y expresidentes como Fraga y Albor.

2009/2012/2016. Llenos en la plaza talismán del PP

La Plaza de Toros de Pontevedra es un icono y un talismán para los populares. Rajoy arropó a Alberto Núñez Feijóo en los tres mítines celebrados en 2009, 2012 y 2016 en el marco de las elecciones autonómicas. El PP se impuso en las tres citas logrando las mayorías absolutas que convirtieron al político de Os Peares en presidente de la Xunta de Galicia. En todos estos eventos, Rajoy, Feijóo y el resto de líderes de la formación se dieron un baño de masas. La media de cada mitin fue de unas 12.000 personas. El primero de ellos, el de 2009, contó con la presencia de Manuel Fraga. El segundo, que tuvo lugar en 2012, cobró especial protagonismo otro expresidente autonómico, Gerardo Fernández Albor. Y en el último, el de 2016, Rajoy acudió como presidente en funciones y el público le cantó el cumpleaños feliz a Feijóo.

2010. Las corridas de toros

La de 2010 fue la última Feria de la Peregrina a la que asistió Mariano Rajoy. Desde que se convirtió en presidente del Gobierno, en 2011, su ausencia en el coso de San Roque para ver las corridas de toros ha sido notable.

2017. El retorno al Baile de la Peregrina y el running

Rajoy regresó al Baile de la Peregrina en 2017 tras seis años de ausencias. O Salnés se convirtió en un refugio para descansar y hacer deporte con Suárez Costa