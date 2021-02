Pontevedra borra del mapa a Juan Carlos I con bronca política

Pontevedra borra del mapa a Juan Carlos I. El bipartito aprobó este lunes en Pleno la retirada del rey emérito del callejero municipal. La avenida que hasta ahora llevaba su nombre en el barrio de A Parda pasará a llamarse Virxinia Pereira, garante del legado artístico de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, líder del nacionalismo y referente de la cultura en Galicia.

Los votos de BNG y PSOE han logrado sacar adelante un cambio de nomenclatura con la que no comulgan la oposición. Tanto PP como el concejal no adscrito, Goyo Revenga, que no intervino durante la sesión, mostraron su rechazo a una iniciativa que nacionalistas y socialistas defendieron por el comportamiento poco ejemplar del padre de Felipe VI, sobre el que pesan varias investigaciones relacionadas con su patrimonio.

La capital de las Rías Baixas se convierte así en la primera localidad gallega en retirarle los honores a Juan Carlos I, cuya figura se ha visto rodeada de escándalos de diversa índole en los últimos años, especialmente desde su abdicación en 2014. Además de Pontevedra, los únicos municipios de Galicia en los que el rey emérito da nombre a vías o espacios púbico son Santiago, Camariñas, Culleredo, Vilagarcía y Vila de Cruces. A esta relación se une Sanxenxo, que bautizó su puerto deportivo con el nombre del monarca.

La aprobación en el Pleno irá precedida de los correspondientes avisos a la Dirección General de Correos, el Instituto Nacional de Estadística y la Dirección General del Catastro para que se realicen los trámites administrativos oportunos, de forma que ningún vecino pueda verse perjudicado por la modificación del callejero. Asimismo, las distintas áreas del Concello también tendrán que actualizar sus bases de datos.

BRONCO PLENO MUNCIPAL. El cambio de nombre de Juan Carlos I suscitó un duro debate en el Pleno municipal, sobre todo por partel del PP. Su portavoz, Rafa Domínguez, centró sus casi todos sus ataques en el Bloque durante sus intervenciones en la sesión, en las que empleó un tono muy agresivo, con acusaciones veladas de corrupción hacia el alcalde, que no entró en dichas provocaciones.

El líder del principal partido de la oposición fundamentó su rechazo al cambio de nombre de la avenida en base a dos argumentos. El primero es que no dio credibilidad a las informaciones periodísticas que aludían a las investigaciones de la Fiscalía de Suíza y del Ministerio Público de España. En una de ellas, que avanzó El País el pasado mes de diciembre, se informaba del pago de 678.393,72 euros que el rey había hecho ante Hacienda para evitar un posible delito fiscal por dinero que no había declarado al fisco. "No debe ser óbice un artículo periodístico para retirarle honores a nadie", justificó Domínguez.

El segundo argumento que usó el portavoz popular giró en torno a la ética que, a su juicio, falta en el grupo del BNG, impulsor de la modificación en el callejero municipal. Para defender su postura, Domínguez vinculó a la edil de Cultura, Carmen Fouces, con el despido de la exgerente del Pazo da Cultura, que se produjo tras la disolución del organismo autónomo al ser personal directivo, y a un caso de mobbing; cargó contra la portavoz del Concello, Anabel Gulías, porque se contratase al grupo de música del que forma parte su pareja para una de las decenas de las actuaciones de las Festas da Peregrina de 2020; cuestionó el apoyo de la concejala Carme da Silva a Arnaldo Otegi y arremetió contra el alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, por los contratos menores adjudicados a entidades afines al BNG. "No tienen autoridad moral ni ética", dijo Domínguez, que buscó sin éxito un careo con el alcalde.

La intervención del popular, que aprovechó la iniciativa para volver a cuestionar la gestión del Concello durante la pandemia, generó incredulidad y alguna carcajada en la bancada del bipartito. "Aquí o que escoce é que lle retiremos o nome dunha rúa a Xoán Carlos I", respondió Fouces, que instó al Partido Popular a responder a una pregunta. "A pregunta aquí é clara. Do lado de quen están vostedes? Do lado dun rei indigno e corrupto repudiado polo seu propio herdeiro e refuxiado nun país antidemocrático, que tamén é corrupto? Ou están na homenaxe a unha muller rexia, valente e que nos fai sentir orgullosos aos galegos e ás galegas polo amor que lle tivo a esta cidade, a Pontevedra? De que lado están vostedes?", sentenció la edil del BNG.

La concejala de Cultura también calificó al rey emérito como "un personaxe corrupto que cobraba comisións de dubidosa procedencia" que "abochorna ata aos monárquicos decentes". "Non merece unha rúa en Pontevedra e é de xustiza retirarlla", recalcó.

Por su parte, el teniente de alcalde y portavoz del PSOE, Tino Fernández, también sostuvo que "o cambio de nome está plenamente xustificado". Y para ello tiró del comunicado que la Casa Real hizo en marzo del año pasado, en el que Felipe VI anunciaba que renunciaba a la herencia de su padre y le retiraba su asignación "con la finalidad de preservar la ejemplaridad de la Corona".

El socialista también afeó que Domínguez aprovechase que "o Pisuerga pasa por Valladolid" para "mezclar todo". "Cando un é un monárquico convencido, nestes casos o mellor é pasar de puntillas e non remexer moito", dijo Tino al líder del PP.