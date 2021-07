Activado o aviso laranxa por altas temperaturas na zona do Miño en Ourense 

Meteogalicia activou ás 15.00 horas deste sábado o aviso laranxa por altas temperaturas na zona do río Miño en Ourense, onde os termómetros poderían superar os 39 graos.

En concreto, esta alerta por calor estenderase durante seis horas, até as 21.00.

Mentres tanto, tamén de 15.00 a 21.00 horas, Meteogalicia manterá activado un aviso amarelo por temperaturas superiores aos 34 graos na zona do Miño e no litoral da provincia de Pontevedra, así como no suroeste e no interior da da Coruña.

Ademais, as temperaturas superarán os 36 graos na comarca de Valdeorras, no sur e no noroeste de Ourense e no sur de Lugo.