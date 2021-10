La política gallega despide al conselleiro

El conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, falleció este miércoles en su despacho después de sufrir una parada cardiorrespiratoria.

A través de redes sociales diferentes formaciones y personalidades del mundo político se han despedido de Valeriano Martínez y han enviado sus condolencias.

La Xunta de Galicia ha enviado un sentido mensaje a través de Twitter en el que despide al conselleiro de Facenda.

Sentimos profundamente comunicar que o conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, acaba de falecer no seu despacho despois dunha parada cardiorrespiratoria. A maior das apertas a todos os seres queridos dun traballador público que sempre estivo ao servizo do pobo de Galicia

Varios compañeros en la Xunta y en el Partido Popular también ha querido despedirse de él a través de las redes

Gonzalo Caballero ha sido de los primeros en enviar el pésame. "Conmocionado e triste", ha afirmado. También Xoaquín F. Leiceaga ha enviado sus condolencias.

Conmocionado e triste polo inesperado falecemento do conselleiro de Facenda. O meu máis sentido pésame á súa familia, ao goberno de Galicia e a todo o PP

Quero darle un adeus emocionado a Valeriano Martinez, Conselleiro da Xunta de Galicia. Desde os anos comuns na Facultade ate compartir escano no Parlamento de Galicia pueden apreciar a súa valía e humanidade, non exenta dun humor socarrón. Unha aperta moi forte aos seus.

Desde el BNG también han transmitido sus "condolencias a su familia y seres queridos, así como al PPdeG". Ana Pontón, líder del partido nacionalista, se ha sumado al pésame.

Expresamos o noso pésame polo falecemento de Valeriano Martínez, Conselleiro de Facenda. Transmitimos as nosas condolencias á súa familia e seres queridos, así como ao @ppdegalicia . pic.twitter.com/67JpYh6IbR

As miñas condolencias á familia e amizades de Valeriano Martínez, nun momento de conmoción e tristura compartida. Un abrazo tamén a súa familia política, ao PP, que vive hoxe un día de loito.

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, también ha mostrado su "fonda consternación" por el fallecimiento de Valeriano Martínez, "un home dialogante e exemplar", según dijo.

Con fonda consternación coñecemos hoxe o pasamento do conselleiro de Facenda da @Xunta , Valeriano Martínez. Dicímoslle adeus a un home dialogante, exemplar na entrega ao servizo público. O meu pesar á súa familia e achegados e ás súas compañeiras e compañeiros do @ppdegalicia .

"Que a terra lle sexa leve", ha publicado Marea Atlántica, además de enviar su pésame.

La Fegamp también publicado un tuit en el que expresa su pésame.

⚫️ A @Fegamp lamenta a perda de Valeriano Martínez, conselleiro de Facenda e Administración Pública da @Xunta . O noso agradecemento pola súa capacidade de diálogo e vontade de colaboración coas EELL. O apoio e agarimo do municipalismo coa súa familia, achegados e compañeiros. pic.twitter.com/y37wYS3rPg

Triste polo repentino falecemento do Conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez. O meu pésame a súa familia e amigos, ao goberno galego da @Xunta e a todo o @ppdegalicia

Trasladamos as nosas condolencias á familia e amizades de Valeriano Martínez, conselleiro de Facenda, falecido hoxe en Santiago. Nacido en Aldan, no @ConcelloCangas tiña 61 anos

Acabo de coñecer a impactante nova do falecemento de Valeriano Martínez e síntome encollido pola sensación. Aínda encaixándoo non podo deixar de lembrar esa retranca que trataba de meterlle aos sempre espinosos debates de facenda. Unha aperta aos seus, fonda e agarimosa.

Quero trasladar as miñas condolencias á familia e amizades de Valeriano Martínez, conselleiro de Facenda. O sinto moito!

Acabo de enterarme do repentino falecemento do Conselleiro de Facenda da Xunta de Galicia, Valeriano Martínez. Dende Cariño queremos facer chegar o noso pesar e apoio á súa familia, compañeiros e compañeiras de @ppdegalicia e ó equipo de goberno de @FeijooGalicia

Nas últimas horas soubemos do pasamento de Valeriano Martínez, conselleiro de Facenda na Xunta de Galicia. Desde o Concello de Pontevedra desexamos transmitir, desde aquí tamén, as nosas condolencias á súa familia e seres queridos.

As miñas condolencias á familia, amigos e compañeiros do @ppdegalicia de Valeriano Martínez, Conselleiro de Facenda, polo seu inesperado pasamento no día de hoxe.