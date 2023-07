A Policía busca aos ocupantes dun vehículo que quedou colgado nunha ponte

A Policía Local de Ferrol busca aos ocupantes do vehículo que quedara colgando da ponte de Estrada de Joane, no último tramo da AP-9. O accidente produciuse pouco antes das 5 da mañá, cando o Opel Astra se saíu da vía, rompeu a varanda de protección e quedou colgado na ponte. Foi esta varanda o único que impediu que o coche caera á autoestrada.

Unha veciña di que o seu fillo a avisou tras escoitar un "ruído terrible", e foron os veciños os que alertaron aos servizos de emerxencia. Os veciños relatan que no momento no que viron o coche colgando xa non había rastro dos ocupantes.

Foron os bombeiros os que retiraron o vehículo e cortaron os tubos da varanda que resultaban perigosos para peóns e para o tráfico da autoestrada. Os técnicos da Deputación tamén foron ao lugar para avaliar os danos e poder organizar o arranxo.

Non é o primeiro accidente na zona, e os veciños piden que as autoridades melloren a seguridade viaria para disuadir aos condutores de ir a velocidades excesivas.