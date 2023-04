La Policía no descarta más detenciones por la protesta de bateeiros

La Policía Nacional no descarta "realizar más detenciones" en relación con la protesta de bateeiros que se desarrolló este jueves a las puertas del complejo administrativo de la Xunta en San Caetano, en Santiago. Asegura, a través de un comunicado de prensa, que hay 16 policías heridos, "alguno de ellos con fracturas óseas".

A los dos detenidos, que pasaron casi ocho horas en la comisaría compostelana, precisa que se les imputan sendos delitos de desórdenes públicos, atentado a agente de la autoridad y también daños.

Concentración de los percebeiros el sábado

Por su parte, la Federación Galega de Confrarías se movilizará en el mismo lugar este sábado "en defensa del sector percebeiro de Galicia y contra las chapuzas política al sector del mar", en relación con el conflicto por la escasez de mejilla. Bajo el lema Contra as chapuzas políticas no sector do mar, los pósitos destacan que "se protestará contra el atropello realizado al sector percebeiro y a la toma de decisiones que parecen basarse en los apoyos políticos y no en la protección de los recursos y en la gestión sostenible de los mismos".

"La pesca y el marisqueo en Galicia están sometidos a una regulación y control específicos a través de planes de explotación y el sector exige que el sector bateeiro está suficientemente regulado y controlado de igual forma que lo están los percebeiros", apuntan desde la entidad. Este sábado, estarán presentes las cofradías y sus federaciones provinciales "apoyando este acto".

"Una turba violenta"

Ante este complejo administrativo se movilizaron este jueves los otros implicados en el conflicto, los bateeiros, en una protesta que registró una carga policial y que se saldó con varias personas heridas y dos detenciones.

La Policía asegura que dicha concentración "no había sido legalmente comunicada". En ella participaron, según sus números, 450 personas, que se agolparon frente el edificio administrativo de la Xunta, "motivo por el que se elaboró un dispositivo policial para evitar disturbios". De acuerdo con el relato de la Policía, "en un momento dado un grupo de manifestantes se encaraman a las vallas del edificio y acometen contra los policías allí presentes, utilizando para ello todo tipo de objetos, llegando a lanzar adoquines de grandes dimensiones, petardos, etcétera".

Uno de los agentes muestra sus heridas. SUP

La Policía asegura que "durante los incidentes se observó una actuación conjunta y organizada por parte de los manifestantes, donde unos rompían adoquines del suelo para ser repartido a otros asistentes, que los lanzaban con gran virulencia contra los policías allí presentes". "La actitud hostil y de gran agresividad de los manifestantes complicó enormemente la labor policial, siendo necesario un reforzamiento del dispositivo durante las detenciones, momento en el que se generó una turba violenta hacia la labor policial, con agentes tirados al suelo y golpeados reiteradamente", afirma en su nota de prensa.

En este sentido, añade que "se pudo restaurar la seguridad" y lo atribuye a la "experiencia y profesionalidad de las unidades de intervención policial actuantes".

Dos detenidos y 16 policías heridos de diferente gravedad

Los incidentes, de acuerdo con su información, "finalmente se saldaron con dos detenidos y 16 policías heridos de diferente gravedad, cinco de los cuales —indica la Policía— se encuentran de baja médica por la gravedad de las lesiones", entre las que menciona "fracturas óseas, esguince, politraumatismo, quemaduras y puntos de sutura".

Además, señala que "durante los disturbios se decomisó numeroso material utilizado por los manifestantes entre el que había múltiples piedras de diferentes tamaños, enrejados, bolardos, papeleras, palos, tornillería, eslabones de cadenas y petardos de grandes dimensiones".

Las investigaciones fueron realizadas por la comisaría compostelana, que, según el comunicado, continúa con ellas y no descarta realizar más detenciones.