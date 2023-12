La Policía apunta al exceso de velocidad como posible causa del accidente de Marín

El municipio pontevedrés de Marín se viste de luto. Con la tragedia como la del Villa de Pitanxo aún muy fresca en la memoria de los vecinos, la noche del viernes volvió a teñir de negro la localidad tras el fatal accidente de tráfico en el que perdieron la vida Rubén Farto, de 17 años, y Brais Sestelo, de 16, en circunstancias que investiga la Policía Local desde el mismo instante del siniestro.

Rubén Farto, que residía en el centro de Marín, formaba parte del equipo juvenil de la Escuela de Fútbol Villa de Marín. Brais Sestelo, por su parte, vivía en Mogor, y despuntaba como lanzador de jabalina en la escuela del Club Atletismo Rías Baixas de Pontevedra.

La curva de Coirados, en la zona de San Xulián, cerca del cuartel de la Guardia Civil y de la barriada de San Pedro, fue el escenario de una brutal colisión frontal en la que aparentemente no hubo frenazo. Así lo indicaron testigos presenciales, que no escucharon ningún ruido anterior al de la colisión.

Sobre las posibles causas, las primeras pruebas realizadas por la Policía Local apuntan a un exceso de velocidad por parte del conductor del Volkswagen Golf en el que viajaban las dos víctimas mortales, un joven de 20 años que dio negativo en las pruebas de alcohol y drogas a las que fue sometido tras el accidente.

En ese vehículo, que circulaba en sentido ascendente, viajaban los dos fallecidos, ambos en la parte de atrás y con el cinturón de seguridad, y una tercera víctima que resultó herida. El joven que estaba al volante resultó ileso.

La villa de Marín amaneció este sábado devastada tras el trágico suceso ocurrido en la noche del viernes.

"Atopámonos absolutamente consternados e impactados coa tráxica noticia do falecemento de dous rapaces hoxe nun accidente en Coirados. Un momento durísimo no que trasladamos o noso máis sentido pésame ás familias e seres queridos das vítimas", indicaron desde el Concello, que ha decretado dos días de luto oficial. Así lo ha declarado la alcaldesa, María Ramallo, que ha vuelto a dar el pésame a las familias y a sus seres queridos por parte de la corporación municipal.

Las banderas de los edificios institucionales ondearán a media asta y se suspenderán todos los actos y las actividades culturales, deportivas y de ocio programadas para estos días.

La portavoz del BNG, Lucía Santos, se sumó al pésame en su perfil de Facebook: "Hoxe é un día de tristura para Marín. Todo o cariño do mundo para a familia e as amizades dos dous mozos falecidos".

Uno de los fallecidos, además era miembro del equipo juvenil de la Escuela de Fútbol Villa de Marín, que canceló toda su actividad para el fin de semana: "Buenos días. Ante lo sucedido, la escuela de fútbol Villa de Marín suspende todos los partidos de este fin de semana. Disculpad las molestias. Gracias", explicaron a través de sus redes sociales.

La suspensión temporal de las actividades de la escuela incluye la fase final del torneo Tucho de la Torre, que se iba a disputar este sábado.

También se despidió de uno de los fallecidos el CPR Plurilingüe SEI San Narciso, donde estudiaba una de las víctimas.

El deporte gallego en general ha mostrado este sábado su pesar por los dos fallecidos en el accidente de la curva de Coirados.

El RC Celta ha mostrado, a través de sus redes sociales, sus condolencias por el fallecimiento de dos jóvenes en un accidente de tráfico en Marín, localidad natal del histórico capitán celeste Hugo Mallo.

Pesar no RC Celta polo pasamento de dous mozos marinenses nun accidente de tráfico, un deles xogador da @efvillademarin . Toda a nosa forza e afouteza para os seus familiares e amigos. D.E.P.🖤 pic.twitter.com/C3M6mS0inp

El club que preside Marián Mouriño ha enviado el pésame a los amigos y familiares de ambos jóvenes, muy vinculados al deporte.

La Federación Gallega de Fútbol y otros clubes deportivos de Galicia como el Deportivo de La Coruña, el CD Lugo, el Pontevedra CF, el Frigoríficos del Morrazo o el Marín Peixe Galego, entre otros, también han expresado sus condolencias.

Dende o Pontevedra CF enviamos o noso máis sincero pésame a familiares e amigos das víctimas do tráxico accidente sucedido no día de onte en Marín



Unha forte aperta a toda a familia do EF Villa de Marín 🙏🏼🖤



DEP 🖤 pic.twitter.com/qDGMzGGySt